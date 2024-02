Fond na podporu športu schválil príspevok na ME 21 v maximálnej výške

Bratislava 5. februára (TASR) - Vedenie fondu na podporu športu schválilo poskytnutie príspevku na organizáciu majstrovstiev Európy hráčov do 21 rokov na Slovensku v roku 2025 v maximálnej výške - 2.500.000 eur. Členovia organizačného výboru sú v neustálom kontakte so zodpovednými pracovníkmi UEFA, s ktorými konzultujú napredovanie v jednotlivých oblastiach prípravy športovej infraštruktúry či marketingu.



"Veľmi si vážime a ďakujeme za dôveru, ktorá nám bola schválením príspevku z Fondu na podporu športu vyjadrená. Urobíme všetko preto, aby sme naplnili očakávania z blížiaceho sa šampionátu tak po organizačnej, ako aj po športovej stránke,“ uviedol pre oficiálnu webovú stánku Slovenského futbalového zväzu generálny sekretár SFZ Peter Palenčík, ktorý je zároveň konateľom spoločnosti SFZ Event. Tú zriadil zväz za účelom organizácie ME U21 2025.



Maximálna možná podpora zo strany Fondu potešila aj výkonnú riaditeľku SFZ Event Máriu Berdisovú. "Som rada, že sa podarilo schváliť podporu tomuto projektu s časovým predstihom, aj vzhľadom na to, že príprava šampionátu je v plnom prúde a všetky aktivity sa budú postupne ešte zintenzívňovať. Pred nami je kopec práce a aj vďaka tejto podpore bude usporiadanie podujatia možné na úrovni, na ktorú budeme môcť byť, dúfam, všetci hrdí,“ povedala Berdisová.



Organizačný výbor čaká začiatkom marca ďalšia, v poradí druhá pracovná návšteva zástupcov UEFA. "Verím, že tak ako prvá návšteva, tak aj táto druhá dopadne pozitívne a spolu so zástupcami UEFA nájdeme riešenia v rámci oblastí, na ktoré je táto návšteva zameraná, a to hlavne bezpečnosť a realizácia TV prenosov zo zápasov,” dodala výkonná riaditeľka SFZ Event.