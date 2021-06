Fond pre budúcnosť rozdal športovcom už takmer 500 000 eur

Bratislava 17. júna (OTS) - Fond pre budúcnosť športu od Niké opäť rozdával radosť. A to až dvom desiatkam talentovaných športovcov, športovým klubom a združeniam. Od jeho vzniku prešiel už takmer rok a za tú dobu tento populárny projekt podal pomocnú ruku takmer 300 športovým subjektom, medzi ktorých rozdelil sumu, ktorá sa onedlho vyšplhá na pol milióna eur!Podpora slovenských športovcov a klubov je mimoriadne dôležitá. Uvedomuje si to aj spoločnosť Niké, ktorá prostredníctvom Fondu pre budúcnosť športu pravidelne udeľuje štedré granty desiatkam záujemcom, ktorí si chcú naplno plniť svoje športové sny a v budúcnosti reprezentovať Slovensko.Do skupiny šťastlivcov sa pridala mladá generácia športovcov, ktorá aj v mladom veku dosahuje parádne výsledky. Medzi nich patrí napríklad aj multitalentovaná Sofia Benkovská , ktorá sa súčasne venuje baletu a športovej streľbe. Ako prvá sa túto potešujúcu správu o grante v hodnote 3 000 eur dozvedela mamina nadanej športovkyne.,“ povedala hrdá mamina, ktorá uviedla, že Sofia sa pripravuje na viaceré predstavenia v divadle a zároveň má za sebou aj úspešné obsadenie na streleckých udalostiach.“ uviedla Sofiina mama. Dodala, že štedrý grant sa využije na kúpu baletných špičiek, streleckú vestu, či rukavice.Počas posledného odmeňovania z Fondu pre budúcnosť športu získali podporu aj talentovaní tenisti. Štrnásťročná Tamara Šramková , sestra reprezentantky Rebeky Šramkovej získala 2 000 eur. „“ uviedla jej mama, ktorá má s manželom tenisový klub, kde sa venujú budúcej generácii slovenských tenistov. Dodala, že peniaze plánuje použiť na pokrytie nákladov spojených s cestovaním.Z grantu v hodnote 2 000 eur sa teší aj Marcus Masarčin , ktorý takisto momentálne zbiera cenné body. Správu o tom, že ho podporil Fond pre budúcnosť športu sa dozvedel jeho otec Miroslav. „povedal Marcusov otec. Mladý tenista je v skvelej forme. Aktuálne sa nachádza na áčkovom turnaji v Prešove, čo je najvyššia kategória na Slovensku. Hrá štvrťfinále proti nasadenej trojke, predtým porazil nasadenú päťku, vo štvorhre favoritov turnaja, takže šance sa triumfy sú v tomto prípade poriadne vysoké.Slovensku sa úspešne a dlhodobo darí vychovávať moderné gymnastky. Na podobnú cestu sa vybrala aj Xénia Benkovitsová , ktorá získala podporu z Fondu pre budúcnosť športu vo výške 2 500 eur. Ako prvá sa tešila mamina Miriam:Dianie v modernej gymnastike sa po dlhej odmlke opäť rozbehlo, takže už čoskoro môže členka tímu TJ Sokol Bratislava a majsterka Slovenska za roky 2018 a 2019, pridať ďalšie úspechy do svojej zbierky.“ dodala mamina Xénie.Ak aj vy patríte medzi odhodlaných športovcov, alebo máte mladé športové talenty vo svojom okolí, neváhajte a zapojte sa alebo zdieľajte možnosť získania štedrého grantu z Fondu pre budúcnosť športu od Niké. Stačí zaslať krátke video so štipkou originality na stránku https://nikefondsportu.sk . Možno sa práve vy alebo vaši známi stanete ďalšími odmenenými, ktorí majú našliapnuté stať sa nasledovníkmi svojich športových idolov. Veľa šťastia!