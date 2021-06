Fond pre budúcnosť športu rozdal už vyše 450 000 eur

Bratislava 3. júna (OTS) - Niké rozdáva radosť a podáva pomocnú ruku tým, ktorí túžia napredovať a reprezentovať Slovensko. Skupina odmenených športovcov sa totiž cez Fond pre budúcnosť športu od Niké opäť rozrástla a to o 23 talentov. Dokopy tak získalo grant vyše 250 športových subjektov, medzi ktorých porota prerozdelila čiastku v hodnote viac ako 450-tisíc eur! Aktuálni výhercovia majú za sebou skvelé príbehy, ktoré si rozhodne zaslúžia pozornosť.Veľkú radosť z finančnej podpory mali v hokejovom klube Mládež Michalovce , kde sa tešia z čiastky krásnych 5 000 eur.“ povedal jeden z trénerov klubu, ktorý hneď aj dodal, na čo štedrý grant využijú: „dodal Ivan a uviedol, že v klube trénujú až 300 detí – od tých najmenších, až po juniorov do 20 rokov. Sú súčasťou viacerých súťaží. Pred piatimi rokmi sa im dokonca podarilo postúpiť s dorastencami do extraligy dorastu.Ivan Králik počas prebiehajúcich majstrovstiev sveta v hokeji prezradil, ako vidí šance slovenskej reprezentácie. „dodal na záver.Z podpory z Fondu pre budúcnosť športu od Niké v hodnote 3 000 eur sa teší aj Skupina historického šermu URSUS, o.z , ktorá vznikla v roku 1998. „“ zneli prvotné slová člena skupiny,“ prezradil plány Jakub, ktorý sa o Fonde pre budúcnosť športu dozvedel prostredníctvom svojich známych a prihlásenie sa do projektu spoločnosti Niké vrelo odporúča.dodal Jakub.Na Slovensku sa pravidelne objavujú motoristické talenty, medzi nimi aj. Grant vo výške 1000 eur znamená pre jeho sľubne sa rozvíjajúcu kariéru veľa: „Talentovaný mladík preteká so svojim Peugeotom 208 R2 rely po slovenských a českých cestách.“ uviedol Šipoš. Člen tímu KIT Racing má so svojou kariérou za volantom veľké plány: „Porotu zaujalo aj vydarené video od Latino Scool , vďaka ktorému získalo občianske združenie pod taktovkou zakladateľky Lucie Slovincovej podporu vo výške 2 000 eur. Tento rok chcú tanečníci, ktorých je dokopy 50, stihnúť viacero vystúpení. V júni ich napríklad čaká sústredenie, letné kempy, neskôr medzinárodný šampionát v Liberci.Ak aj vy patríte medzi odhodlaných športovcov, alebo máte mladé športové talenty vo svojom okolí, neváhajte a zapojte sa alebo zdieľajte možnosť získania štedrého grantu z Fondu pre budúcnosť športu od Niké. Stačí zaslať krátke video so štipkou originality na stránku https://nikefondsportu.sk . Možno sa práve vy alebo vaši známi stanete ďalšími odmenenými, ktorí majú našliapnuté stať sa nasledovníkmi svojich športových idolov. Veľa šťastia!