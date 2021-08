Bratislava 31. augusta (OTS) - Na dnešný deň budú spomínať s úsmevom. Komisia z Fondu pre budúcnosť športu opäť podporila ďalšiu skupinu amatérskych športovcov a tímov. Tak ako ich predchodcovia, aj oni poslali originálne videá, vďaka ktorým sa teraz tešia zo štedrých grantov.Porota tentokrát podporila 16 športových subjektov, medzi ktorých rozdelila 27 500 eur. Dokopy tak Fond pre budúcnosť športu odmenil 300 športovcov a klubov naprieč celým Slovenskom. Dovedna sa už rozdelilo viac než pol milióna eur.Aktuálne do skupiny šťastlivcov pribudli ďalšie talenty. Medzi nimi napríklad aj Marián Sumka, ktorý sa roky venuje akrobatickému lyžovaniu. Zároveň patrí do skupiny LK GoldCrew , s ktorou prezentujú tento parádny šport. Porotu zaslané video zaujalo a Marián sa tak teraz môže tešiť z podpory v hodnote krásnych 2 000 eur. „,“ zneli jeho úvodné slová plné radosti. Majo následne prezradil zaujímavosti o svojej skvelo našliapnutej športovej kariére.uviedol Marián , ktorý vymenoval aj svoje úspechy. „Som víťaz Slovenského pohára, takisto som počas Európskeho pohára v Nemecku obsadil štvrté a piate miesto, na Európskom pohári v Kremnici som bol najlepší Slovák.Veľkú radosť mala aj plavkyňa Kristínka Svrčeková, ktorá sa takisto venuje aj triatlonu a získala z Fondu pre budúcnosť športu 1 500 eur. „,“ povedala talentovaná športovkyňa, ktorá chcela podporu využiť na domácu telocvičňu. Tá je už v procese výstavby, ale budú potrebné pomôcky na suchú prípravu, pretože program je maximálne nabitý a Kristína na rôznych pretekoch dosahuje parádne výsledky. V júni na majstrovstvách Slovenska v Poprade obsadila 2. mesto na 4x100 metrov polohové preteky. Čo sa triatlonu týka, na júlovom Cassocia triatlone v Košiciach sa umiestnila na 2. mieste v kategórii dorastenky. Do konca roka sa Kristínka nudiť nebude. Čakajú ju ešte napríklad: majstrovstvá Slovenska v šprinttriatlone, Jarná cena Žiliny či Plzenské šprinty.Z rovnakej sumy ako Kristína sa tešia aj hasiči z Hasičského zboru Bratislava Staré mesto, o.z. Viacerí z nich sa totiž aktívne venujú raftingu, ktorý je zároveň aj zásahová činnosť. Tomuto športu sa venujú aj súťažne. „uviedol člen zboru Denis Daniel a prezradil, že peniaze z Fondu pre budúcnosť športu použijú na kúpu nového raftu.Ak aj vy patríte medzi odhodlaných športovcov, ktorí majú svoje sny, neváhajte a zapojte sa alebo zdieľajte možnosť získania štedrého grantu z Fondu pre budúcnosť športu od Niké. Stačí zaslať krátke video so štipkou originality na stránku https://nikefondsportu.sk . Možno sa práve vy alebo vaši známi stanete ďalšími odmenenými, ktorí majú našliapnuté stať sa nasledovníkmi svojich športových idolov. Veľa šťastia!