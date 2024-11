Fonseca pred zápasom so Slovanom: Súpera nemôžeme podceniť

Bratislava 25. novembra (TASR) - Futbalisti AC Miláno sú favorit utorkového súboja Ligy majstrov na pôde Slovana Bratislava, ale tréner tímu Paulo Fonseca nechce slovenský tím podceniť. Jeho mužstvo momentálne uzatvára najlepšiu dvadsiatku tímov a z každého zo zostávajúcich štyroch duelov si plánuje odniesť plný bodový zisk.



"Rossoneri" mali nepriaznivý štart do súťaže, keď prehrali s Liverpoolom (1:3) i na pôde Bayeru Leverkusen (0:1). Potom však zdolali belgický Club Bruggy (3:1) a na Santiago Bernabeu triumfovali nad obhajcom titulu Realom Madrid 3:1. V najprestížnejšej klubovej súťaži tak majú opticky najťažšie za sebou, okrem Slovana ich ešte ešte čakajú CZ Belehrad, Girona a Dinamo Záhreb. "Rozprávali sme sa, aká dôležitá je pre nás Liga majstrov a myslím si, že máme možnosť vyhrať zostávajúce štyri zápasy. Dôležité je pre nás zvíťaziť aj zajtra. Nemôžeme sa pozerať na Slovan, ale na to, že tu hráme. Je to tím, ktorý má úplne odlišné charakteristiky a je pre nás veľmi dôležité pristupovať k zápasu v správnom duchu. Súpera nemôžeme podceniť," uviedol Fonseca na pondelkovej tlačovej konferencii v Bratislave.



Portugalský kouč si uvedomuje, že mužstvo sa musí poučiť zo Serie A a podávať konzistentné výkony aj proti menej náročným súperom: "Čo momentálne viem, je to, že proti veľkým mužstvám hráme dobre a proti menším nie až tak výborne. Teraz pracujeme na tom, aby sa táto filozofia zmenila. Máme vysoké ambície a chceme, aby tak k tomu hráči pristupovali. Stále sa snažíme zlepšovať." Fonseca sa so slovenským šampiónom stretol už v minulej sezóne, keď viedol francúzske Lille. Stretnutie skupinovej fázy Európskej konferenčnej ligy sa na Tehelnom poli skončilo remízou 1:1. "Tento tím poznám veľmi dobre, minulý rok som tu remizoval. Taktiež poznám tunajšiu atmosféru a viem, že zajtra to pre nás bude náročné," dodal 51-ročný kormidelník.



Milánčanom bude pre kartový trest chýbať španielsky útočník Alvaro Morata. Na hrote by ho mal nahradiť Tammy Abraham, ktorý je v klube na hosťovaní z AS Rím. "Som šťastný, že tu môžeme byť. Ako povedal tréner, máme dobrý tím a je čas na to, aby som mohol ukázať, čo vo mne je. Zajtra očakávame dobrý zápas a musíme v seba veriť. Po dôležitom víťazstve v Madride by sme mali byť sebavedomí a keď zajtra odohráme svoju hru, zameriame sa sami na seba, malo by to byť v poriadku," konštatoval anglický zakončovateľ. Úvodný výkop utorkového súboja je na programe o 18.45 h.



Oba tímy sa v minulosti stretli v roku 1992 v rámci Európskeho pohára majstrov (EPM), predchodcu súčasnej Ligy majstrov. Slovan v druhom kole EPM prehral na Tehelnom poli 0:1, na San Sire jednoznačne 0:4. V tom období AC pravidelne získavalo trofeje na domácej i medzinárodnej scéne a bolo považované za jeden z najlepších tímov sveta. Jeho dres obliekali legendárny obranca Paolo Maldini či ofenzívne esá a vtedajší víťazi Zlatej lopty Marco van Basten, Jean-Pierre Papin či Ruud Gullit. "Rossoneri" sú so siedmimi trofejami druhý najúspešnejší klub histórie Ligy majstrov. Z "ušatej" sa naposledy tešili v sezóne 2006/2007, keď vo finále zdolali anglický Liverpool 2:1.