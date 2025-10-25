Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Fonseca sa stal prvým finalistom turnaja ATP v Bazileji

Joao Fonseca (Braz.) - Jaume Munar (Šp.) 7:6 (4), 7:5.

Bazilej 25. októbra (TASR) - Brazílsky tenista Joao Fonseca sa stal prvým finalistom dvojhry na turnaji ATP v Bazileji. V semifinále zvíťazil nad Španielom Jaumem Munarom 7:6 (4), 7:5. V dueli o titul nastúpi v nedeľu proti ôsmemu nasadenému Španielovi Alejandrovi Davidovichovi Fokinovi, ktorý viedol nad Ugom Humbertom 7:6 (4), 3:1, keď Francúz zápas skrečoval pre zranenie.



dvojhra - semifinále:

Alejandro Davidovich Fokina (Šp.-8) - Ugo Humbert (Fr.) 7:6 (4), 3:1 - skreč, Joao Fonseca (Braz.) - Jaume Munar (Šp.) 7:6 (4), 7:5
.

