Fonseca sa stal prvým finalistom turnaja ATP v Bazileji
Joao Fonseca (Braz.) - Jaume Munar (Šp.) 7:6 (4), 7:5.
Autor TASR,aktualizované
Bazilej 25. októbra (TASR) - Brazílsky tenista Joao Fonseca sa stal prvým finalistom dvojhry na turnaji ATP v Bazileji. V semifinále zvíťazil nad Španielom Jaumem Munarom 7:6 (4), 7:5. V dueli o titul nastúpi v nedeľu proti ôsmemu nasadenému Španielovi Alejandrovi Davidovichovi Fokinovi, ktorý viedol nad Ugom Humbertom 7:6 (4), 3:1, keď Francúz zápas skrečoval pre zranenie.
dvojhra - semifinále:
Alejandro Davidovich Fokina (Šp.-8) - Ugo Humbert (Fr.) 7:6 (4), 3:1 - skreč, Joao Fonseca (Braz.) - Jaume Munar (Šp.) 7:6 (4), 7:5
