Fonseca získal titul v Bazileji, vo finále zdolal Davidovicha Fokinu
Pre 19-ročného Fonseca je triumf na podujatí ATP 500 najväčším úspechom doterajšej kariéry.
Autor TASR
Bazilej 26. októbra (TASR) - Brazílsky tenista Joao Fonseca vyhral titul v Bazileji. V pozícii nenasadeného hráča si v nedeľnom finále poradil so Španielom Alejandrom Davidovichom Fokinom v dvoch setoch 6:3, 6:4. Pre 19-ročného Fonseca je triumf na podujatí ATP 500 najväčším úspechom doterajšej kariéry.
výsledok - finále:
Joao Fonseca (Braz.) - Alejandro Davidovich Fokina (Šp.-8) 6:3, 6:4
