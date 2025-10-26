Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Fonseca získal titul v Bazileji, vo finále zdolal Davidovicha Fokinu

Brazílčan Joao Fonseca pózuje s trofejou po víťazstve vo finálovom zápase proti Španielovi Alejandrovmu Davidovichovi Fokinovi na tenisovom turnaji Swiss Indoors v Bazileji vo Švajčiarsku v nedeľu 26. októbra 2025. Foto: TASR/AP

Pre 19-ročného Fonseca je triumf na podujatí ATP 500 najväčším úspechom doterajšej kariéry.

Autor TASR
Bazilej 26. októbra (TASR) - Brazílsky tenista Joao Fonseca vyhral titul v Bazileji. V pozícii nenasadeného hráča si v nedeľnom finále poradil so Španielom Alejandrom Davidovichom Fokinom v dvoch setoch 6:3, 6:4. Pre 19-ročného Fonseca je triumf na podujatí ATP 500 najväčším úspechom doterajšej kariéry.



výsledok - finále:

Joao Fonseca (Braz.) - Alejandro Davidovich Fokina (Šp.-8) 6:3, 6:4
