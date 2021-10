Bartko sa stal po štvrtý raz footgolfovým majstrom SR

Šurany 10. októbra (TASR) - Na footgolfovom ihrisku v Šuranoch prebehlo finálové 10. kolo 7. ročníka Slovenskej FootGolfovej Tour. Na základe spojených výsledkov zo Slovenskej FootGolfovej Tour a Slovenského Footgolfového Pohára sa absolútným víťazom a footgolfovým majstrom Slovenska jednotlivcov stal už po štvrtý raz Tomáš Bartko. Za kapitánom dvojnásobnej bronzovej reprezentácie SR na EURO FOOTGOLF 2019 a 2021 skončili na pódiu druhý Marek Vittek a tretí Ján Kozák mladší. Poltucet uzatvorili štvrtý Dušan Vangel, piaty Juraj Gubáni a šiesty Michal Dian.



"Po štvrtý raz zvíťaziť bolo veľmi ťažké, pretože konkurencia vo FootGolfe na Slovensku je veľmi veľká, niekedy na európskych turnajoch nie je taká ako na našich slovenských. Získali sme opäť bronz na majstrovstvách Európy tímov EURO FOOTGOLF, preto sezónu z tohto hľadiska hodnotím ako úspešnú, ale zároveň najťažšiu zo všetkých od roku 2015, odkedy hráme Slovenskú FootGolfovú Tour. Aj keď prvé víťazstvo je najcennejšie a najťažšie," uviedol pre TASR Bartko. "Čo sa týka rozvoja FootGolfu na Slovensku, druhým ziskom bronzovej medaily na majstrovstvách Európy nastal menší ošiaľ aj vo verejnosti. Oveľa viac ľudí sa začalo zaujímať o tento nový druh športu, gratulujú hráčom k zisku medaily z okruhu ich známych, blízkych, z miest a obcí, chcú sa s nimi podeliť o potešenie a zdieľať radosť z úspechu Slovenska na európskom šampionáte. Myslím si, že do ďalšieho ročníka 2022 naberie FootGolf ešte intenzívnejší rozvoj. Sezónu zakončíme o týždeň finálovým turnajom klubov, čo si myslím, že bude spravodlivé a je aj dobrou prípravou na tímovú súťaž na majstrovstvá sveta 2023 alebo ďalšie majstrovstvá Európy," dodal najúspešnejší hráč na slovenských footgolfových ihriskách.



V ďalších kategóriách skončilo poradie na prvý troch miestach:



v kategórii muži - 1. Tomáš Bartko, 2. Ján Kozák ml. a 3. Dušan Vangel,



v kategórii seniori - muži nad 45 rokov - 1. Marek Vittek, 2. Branislav Thron, 3. Jozef Mráz,



v kategórii ženy - 1. Rebeka Režná, 2. Lucia Čermáková a 3. Dana Bombalová,



v kategórii amatéri - začínajúci hráči 1. Peter Šimunek, 2. Rastislav Salbot, 3. Viliam Mozolák



a medzi juniormi do 18 rokov - 1. Samuel Netopil, 2. Matúš Dúbravka a 3. Daniel Netopil.



Absolútne víťazstvo vo finálovom kole si vybojoval Michal Dian s počtom kopov 58, ktorého nasledovali Tomáš Gažovič 59 a Peter Kluka 60. V jednotlivých kategóriách zvíťazili: muži - Michal Dian, muži nad 45 rokov - seniori Marek Vittek, ženy - Rebeka Režná, amatéri - Peter Šimunek, juniori - Samuel Netopil.



Úspešnú footgolfovú sezónu 2021 ukončí o týždeň 16. - 17. októbra na footgolfovom ihrisku v Skalici súťaž slovenských klubov o klubového majstra Slovenska, ktorá sa bude hrať na Slovensku po prvý raz podobným spôsobom ako na EURO FOOTGOLF súťaž národných tímov. Na základe doterajších výsledkov najlepších štyroch hráčov na jednotlivých kolách sa vytvorí poradie klubov do vyraďovacieho pavúka, kde sa vytvoria dvojice 1-8, 2-7, 3-6, 4-5 a kluby budú hrať proti sebe vo štvrťfinále, semifinále, finále a ďalšie umiestnenia. V prvý hrací deň sa odohrajú štvrfinálové a semifinálové zápasy, na druhý deň finále a zápasy o umiestnenie. Poradie klubov pred nasadením: FG Senec, FG Spartak Trnava, FG Skalica, Kráľovský FGK Bratislava, 1. SFGK Carpathians Slovakia, FG Team Domaniža, FG Trnava, Senecký FG Team.