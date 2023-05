Najlepší zo Slovákov na MS vo footgolfe je po prvom dni Ivan

Orlando 30. mája (TASR) - Slovenskí reprezentanti vo footgolfe majú za sebou prvý hrací deň na MS vo footgolfe v americkom Orlande. Do bojov v prvom kole jednotlivcov zasiahli všetci hráči. Slovensko na šampionáte reprezentuje 32-členná výprava, MS sa konajú do 6. júna.



V mužskej kategórii hrá na troch rôznych ihriskách osemnásť slovenských footgolfistov. Najlepším spomedzi Slovákov po prvom dni bol Andrej Ivan s počtom kopov 64 (8 pod par), za ktorým nasledovali Ján Kozák ml. a Cyril Dolinský (obaja 66 - 4 pod par). Šestica Ján Kozák, Tomáš Bartko, Andrej Ivan, Josef Němec, Michal Dian a Matúš Vido zároveň bojovala o nasadenie slovenského tímu do skupinovej fázy najlepších 24 tímov z 30 zúčastnených. Slováci napokon skončili na 6. mieste, v skupine sa stretnú s Maďarskom, Talianskom a Luxemburskom, s ktorými sa už v stretli v tímovej súťaži na majstrovstvách Európy 2019 a 2021.



Medzi ženami sa najlepšie darilo Lucii Čermákovej, ktorá je po prvom dni s výsledkom 70 kopov (2 pod par) na treťom mieste. V tímovej súťaži zasiahnu Slovenky do boja v stredu zo 6. miesta, narazia na Anglicko.