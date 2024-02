Forfang triumfoval vo Willingene, Kraft zostal na čele SP

výsledky podujatia SP v skokoch na lyžiach vo Willingene:



1. Johann Andre Forfang (Nór.) 252,7 b. (144+155,5 m), 2. Rjoju Kobajaši (Jap.) 221,7 (128,0+148), 3. Kristoffer Eriksen Sundal (Nór.) 219,9 (138+150), 4. Michael Hayböck (Rak.) 215,7 (141/136), 5. Domen Prevc (Slovin.) 215,6 (135/146), 6. Daniel Tschofenig 213,9 (140,5/137), 7. Manuel Fettner (obaja Rak.) 212,7 (135,5/144), 8. Aleksander Zniszczol (Poľ.) 210,7 (145,5/130), 9. Niko Kytosaho (Fín.) 209,0 (133,5/145), 10. Lovro Kos (Slovin.) 206,4 (131,5/135)







celkové poradie SP (po 15 súťažiach):



1. Stefan Kraft (Rak.) 1089 b., 2. Andreas Wellinger (Nem.) 851, 3. Kobajaši 816, 4. Jan Hörl (Rak.) 639, 5. Pius Paschke (Nem.) 560, 6. Anže Lanišek (Slovin.) 550

Willingen 3. februára (TASR) - Nórsky skokan na lyžiach Johann Andre Forfang sa stal víťazom sobotňajšieho podujatia Svetového pohára vo Willingene. V nemeckom stredisku predstihol o 31 bodov Japonca Rjojuho Kobajašiho, tretí skončil so stratou 32,8 bodu ďalší Nór Kristoffer Eriksen Sundal.Líder celkového poradia Svetového pohára Stefan Kraft z Rakúska prekvapujúco skončil až na 39. mieste a nepostúpil do 2. kola. Stalo sa mu to prvýkrát v sezóne. Napriek tomu sa udržal na čele priebežnej klasifikácie s viac ako dvestobodovým náskokom pred Nemcom Andreasom Wellingerom, ktorý obsadil v sobotu 17. priečku.