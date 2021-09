Forsterová a Volko si užili divákov Jump festu, Záleský mieri na ZOH

Spoločnými silami sme zvládli ďalší ročník a môžeme byť spokojní. Štartová listina mohla byť aj lepšia, ale Diamantová liga nám zobrala zopár účastníkov. Atléti však znovu predviedli výborné výkony a zabavili divákov

Rekordné zápisy JBL Jump festu v Košiciach:



Beh na 50 yardov: 5,35 s Emre Barnes (Tur.) - rok 2018

Beh na 60 yardov: 6,29 s Dominik Záleský (ČR) - 2020

Beh na 50 yardov cez prek.: 6,44 s Bálint Szeles (Maď.) - 2018

Beh na 60 yardov cez prek.: 7,41 s Dominik Staskiewicz (Poľ.) - 2020

Skok do diaľky: 793 cm Radek Juška (ČR) - 2018

Trojskok: 16,38 m Tomáš Veszelka (SR) - 2018



Ženy:



Beh na 60 yardov: 6,90 s Shashalee Forbesová (Jam.) - 2021

Beh na 60 yardov cez prek.: 7,63 s Stanislava Škvarková (SR) - 2020

Skok do diaľky: 652 cm Lauma Grivová (Lot.) - 2017

Trojskok: 14,08 m Dana Velďáková - 2016

Košice 10. septembra (TASR) - Viacerí atléti zaujali na 6. ročníku atletického mítingu JBL Jump fest v Košiciach nielen výkonmi, ale aj príbehmi. Čech Dominik Záleský obhájil titul v behu na 60 yardov, pričom jeho výsledné časy boli vyústením prípravy na boj o miestenku na olympiádu. Nie však na letnú, ale na zimnú, na ktorej by rád štartoval ako jeden z českých bobistov.Záleský sa v nasledujúcich týždňoch nezaradí k atlétom, ktorí budú štartovať na halových mítingoch. Jeho zameranie smeruje k ZOH v Pekingu, ktoré odštartujú 4. februára. "," povedal Záleský pre TASR. Od júna sa môže pýšiť titulom najrýchlejší Čech, keď na domácom šampionáte triumfoval v behu na 100 metrov časom 10,31 s.Výbornú formu potvrdil aj v Košiciach, keď druhýkrát po sebe zdolal slovenského favorita Jána Volka. V behu na 60 yardov (54,864 m) dosiahol časy 6,34 a 6,30. "," uviedol Záleský, ktorý by si účasťou v Pekingu rád splnil olympijský sen.Ten sa mu vzhľadom na prísne limity v bežeckých disciplínach vzdialil. "Ani v tomto športovom odvetví však nebude mať jednoduchú cestu pod olympijské kruhy. Český bobový tím sa v nedávnych sezónach zaradil k najlepším vo Svetovom pohári, keď jeho reprezentanti získali bronzové priečky v dvojboboch a v spoločnej kategórii dvojbobov a štvorbobov. Pre 26-ročného "obojživelníka" nejde o novinku, na boboch už jazdil v roku 2017. "," poznamenal držiteľ rekordu JBL Jump festu v behu na 60 yardov.Na košickom mítingu situovanom pod Dómom sv. Alžbety sa premiérovo predstavila 19-ročná Viktória Forsterová, ktorá sa na nedávnych juniorských MS v Nairobi prebojovala do finále v behu na 100 m a na 100 m prekážok. V Košiciach štartovala v hladkom behu na 60 yardov a zdolala ju len favorizovaná Jamajčanka Shashalee Forbesová, ktorá vytvorila časom 13,88 s (6,90+6,98) nový rekord podujatia. Forsterová však neodchádzala smutná: "," poznamenala Forsterová, ktorá sa tiež môže považovať za športovú obojživelníčku.V minulosti sa venovala biatlonu, ku ktorému mala atletiku ako doplnkový šport. V súčasnosti si k hladkému šprintu pridala aj beh cez prekážky. "Obe disciplíny mám rada. Beh cez prekážky je zaujímavejší, ale asi aj viac zradný. Treba byť stopercentne sústredený, rozhoduje každá maličkosť a aj desatina sekundy môže byť dôležitá," poznamenala členka ŠK ŠOG Nitra.Šprintér Ján Volko je už stálica košického Jump festu. Na 6. ročníku uspokojiť s 2. miestom, ale silnejšiu emóciu než prehru zo Záleským mu priniesol dobrý pocit z návratu divákov. "," poznamenal Volko, ktorý je jednou z tvárí Jump festu.K nim patria aj bývalé slovenské reprezentantky v trojskoku, resp. skoku do diaľky Jana a Dana Velďákové. Tie sa na originálnom podujatí podieľajú aj organizačne. "," uviedla Dana Velďáková.