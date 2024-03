Forsterová aj Škvarková zostali pred bránou finále na 60 m prek.

Halové MS v Glasgowe - semifinále:



ŽENY



60 m prek. - I. semifinále: 1. Devynne Charltonová (Bah.) 7,72 s, 2. Pia Skrzyszowská (Poľ.) 7,78, 3. Cindy Semberová (V. Brit.) 7,95,... 7. Stanislava ŠKVARKOVÁ (SR) 8,16



II. semifinále: 1. Cyréna Sambová-Mayelová (Fr.) 7,73, 2. Sarah Lavinová (Ír.) 7,90, 3. Luca Kozáková (Maď.) 7,95,... 6. Viktória FORSTEROVÁ (SR) 8,04

Glasgow 3. marca (TASR) - Slovenské reprezentantky Viktória Forsterová a Stanislava Škvarková nepostúpili do finále behu na 60 m prek. na halových MS v Glasgowe. Forsterovej nestačil ani druhý najlepší čas kariéry a sezónne maximum 8,04 s. Škvarková zabehla 8,16, o päť stotín sekundy horšie ako v rozbehu.Forsterová obsadila konečné 14. miesto, keď v druhom behu skončila šiesta. "" tešila sa po dobehu Forsterová v rozhovore pre Českú televíziu.Škvarková obsadila v rozbehu pôvodne prvé miesto pod čiarou postupu do semifinále, no po zranení a odhlásení sa holandskej súperky Maayke Tjin a Limovej dostala šancu štartovať medzi najlepšou dvadsaťštvorkou. Nastúpila v prvom semifinále a dobehla na 7. mieste. V celkovej klasifikácii jej patrilo 20. miesto.