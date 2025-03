Forsterová je v semifinále 60 m: Spadol mi kameň zo srdca

Apeldoorn 9. marca (TASR) - Slovenská atlétka Viktória Forsterová postúpila do semifinále behu na 60 m na halových majstrovstvách Európy v holandskom Apeldoorne. V treťom z piatich rozbehov obsadila 4. priečku v čase 7,27 s a dostala sa priamo medzi 24 najlepších. Za svojím minuloročným osobným rekordom zaostala iba o jedinú stotinu sekundy. Zverenku Kataríny Adlerovej čakal boj o postup finále už v nedeľu od 16.05. Na boje o medaily mohla nastúpiť o 18,37.



Forsterová sa až na posledný šiesty pokus postarala na šampionáte o jediný postup slovenského reprezentanta do večerného finálového bloku. "Spadol mi veľký kameň zo srdca. Teším sa, že po neúspechu na 60 m prek. som si to vynahradila. Vedela som, že som kvalitne pripravená na túto sezónu, len som sa trápila na prekážkach. Rýchlosť tam však je. Uvidíme, čo predvediem v semifinále. Dám do toho všetko, verím, že nejaké sily tam zostali," tešila sa v cieli Forsterová v rozhovore pre STVR.