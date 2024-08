Forsterová musí ísť do opráv: Verím, že to klapne

Na snímke slovenská šprintérka Viktória Forsterová počas rozbehov na 100 m cez prekážky žien v atletike na XXXIII. letných olympijských hrách v Paríži v stredu 7. augusta 2024. Foto: TASR - Martin Baumann

Paríž 7. augusta (TASR) - Slovenská atlétka Viktória Forsterová mala pred rozbehmi na 100 m prekážok dobré pocity. Verila si na dobrý čas a tým aj na priamy postup do semifinále. V samotnom behu jej to však podľa jej slov nesadlo a musí tak absolvovať opravný beh.Forsterová obsadila v piatom rozbehu 6. miesto časom 13,08.uviedla slovenská bežkyňa.Od tretej postupovej priečky ju delilo 36 stotín sekundy. Postúpiť medzi 24 najlepších sa pokúsi vo štvrtok od 10.35.."Forsterová je rada, že má druhú šancu, hoci vie, že v rozbehu dala do výkonu všetko. Verí, že čas si vylepší.Do štartu opráv chce slovenská olympionička najmä dobre zregenerovať a očakáva, že ju nič neprekvapí. V utorok ju totiž zaskočila návšteva rodičov a jej sparingpartnerky Daniely Ledeckej. Nechýbali ani v hľadisku štadióna Stade de France.