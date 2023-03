Forsterová na 60 m prek. zabehla 8,24 s a nepostúpila z rozbehov

Istanbul 4. marca (TASR) - Slovenskej bežkyni Viktórii Forsterovej sa nepodarilo postúpiť do semifinále na atletických halových majstrovstvách Európy v Istanbule ani na 60 m prek. V treťom rozbehu obsadila 5. miesto výkonom 8,24 s a nedostala sa medzi trojicu postupujúcich priamo a ani medzi štvoricu, ktorú posunul ďalej čas.



Forsterová v súčasnej sezóne dokázala vylepšiť slovenský halový rekord na 8,03 a mala ambície minimálne na semifinále. "Nevyšiel mi už včerajšok na hladkej šesťdesiatke, snažila som sa to dostať z hlavy. Nepodarilo sa. Dnešok ma veľmi mrzí a ešte dlho bude," povedala v cieli pre Českú televíziu smutná Forsterová, ktorá nenadviazala na úspechy z minulej sezóny, v ktorej postúpila na prekážkach do semifinále na halových MS v Belehrade i pod otvoreným nebom na ME v Mníchove.