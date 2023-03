Forsterová na halových ME nepostúpila v rozbehu na 60 m s časom 7,51

Istanbul 3. marca (TASR) - Slovenská šprintérka Viktória Forsterová nepostúpila do semifinále na trati 60 m na atletických halových majstrovstvách Európy v Istanbule. V druhom rozbehu obsadila posledné 7. miesto výkonom 7,51 sekundy. Najlepší čas dosiahla Britka Daryll Neitová a mal hodnotu 7,14 s.



Dvadsaťročná šprintérka obsadila konečné 32. miesto, na postup s časom stačil výkon 7,38. "Zrejme som na štarte trochu zaspala. Asi som o pretekoch priveľa premýšľala. Odštartovala som veľmi zle a v závere som už stratu nedokázala stiahnuť. Myslela som si, že by som mohla dosiahnuť výkon na úrovni môjho sezónneho maxima 7,34. Žiaľ, bolo to inak," zhodnotila svoje vystúpenie pre atletika.sk zverenkyňa trénerky Kataríny Adlerovej.



Forsterovú čaká na podujatí ešte štart na 60 m prekážok, kde má väčšie šance na úspech: "Aj na ME v Mníchove sa mi v šprinte nedarilo a na prekážkach mi to vyšlo. Uvidíme, či sa aj teraz takýto priebeh zopakuje." Rozbeh je na programe v sobotu od 8.35 SEČ, prípadné semifinále a finále v nedeľu.