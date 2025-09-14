< sekcia Šport
Forsterová nepostúpila s časom 13,18 z rozbehov na 100 m prekážky
Forsterovej nevyšlo účinkovanie na svetovom šampionáte podľa jej predstáv. Na hladkej stovke takisto skončila už v rozbehoch.
Autor TASR
Tokio 14. septembra (TASR) - Slovenskej atlétke Viktórii Forsterovej sa nepodarilo na majstrovstvách sveta v Tokiu postúpiť do semifinále ani v behu na 100 m prekážok. V nedeľňajšom úvodnom rozbehu obsadila 6. miesto v čase 13,18 s a nedostala sa medzi trojicu postupujúcich priamo, ani šesť postupujúcich časom. Celkovo obsadila 34. miesto, čo bolo o päť miest lepšie ako v hladkej stovke.
Priamy postup z úvodného rozbehu zabezpečoval čas 12,94, ktorý dosiahla tretia postupujúca Sarah Lavinová z Írska. V semifinále sa predstaví aj Luca Kozáková, maďarská reprezentantka finišovala štvrtá a postúpila na základe času (12,96). Práve pod výkonom Kozákovej bola čiara šiestich postupujúcich s časom. Zverenka trénerky Kataríny Adlerovej nechala Kozákovú za sebou pri triumfe na augustovom mítingu P-T-S v Banskej Bystrici, kde posunula vlastný slovenský rekord na 12,63. Za týmto časom zaostala v japonskej metropole o 55 stotín sekundy. Víťazkou úvodného rozbehu sa stala Američanka Masai Russellová, ktorá dobehla v čase 12,53.
MS v Tokiu - 100 m prek.:
Ženy
I. rozbeh:
1. Masai Russellová (USA) 12,53 s,
2. Marione Fourieová (JAR) 12,86,
3. Sarah Lavinová (Ír.) 12,94,...
6. Viktória FORSTEROVÁ (SR) 13,18
