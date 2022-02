Forsterová opäť zlepšila slovenský rekord do 23 rokov na 60 m prek.

Lodž 11. februára (TASR) - Slovenská atlétka Viktória Forsterová potvrdila formu na piatkovom mítingu v poľskom meste Lodž, keď časom 8,22 sekundy o tri stotiny zlepšila vlastný slovenský rekord do 23 rokov na 60 m prekážok spred ôsmich dní. Limit na halové MS v Belehrade je 8,16.



Devätnásťročná Forsterová potom vo finále skončila piata výkonom 8,26 sekundy, avšak zaváhanie na poslednej prekážke ju zrejme obralo o ďalší rekordný výkon. "Od štartu bežala vpredu, ale na piatej prekážke zakopla. Našťastie, ustála to a ešte dobehla do cieľa. Už sa však tešíme na pondelkový míting vo francúzskom Val-de-Reuil,“ uviedla trénerka Katarína Adlerová pre portál atletika.sk. Aj pondelkové podujatie bude mať rovnako ako lodžské strieborný štatút World Athletics Indoor Tour.



Nádejná Slovenka behajúca za ŠK ŠOG Nitra si v šiestich tohtoročných štartoch na 60 m prekážok štyrikrát zlepšila osobný rekord a trikrát zlepšila aj rekord SR do 23 rokov.



V Lodži štartoval aj exmajster Európy na 60 m z Glasgowa 2019 Ján Volko. V II. rozbehu skončil až ôsmy za 6,86 sekundy a do finále nepostúpil.