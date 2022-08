Forsterová postúpila na ME do semifinále behu na 100 m prekážky

Mníchov 20. augusta (TASR) - Slovenka Viktória Forsterová sa na atletických ME v Mníchove prebojovala do semifinále behu na 100 metrov cez prekážky. V treťom sobotnom rozbehu obsadila priame postupové druhé miesto časom 13,19 sekundy. Predbehla ju jedine Talianka Elisa Maria Di Lazzarová výkonom 13,11 s. Semifinále je na programe v nedeľu od 19.10 h, 20-ročná Slovenka pobeží hneď v prvom a prvej dráhe.



"Už na stredajšom tréningu som sa cítila veľmi dobre, odbehala som kvalitné rýchle úseky, aj piatková rozcvička dopadla dobre, cítila som sa úžasne. Veľmi som chcela postúpiť do semifinále, napísala som si to aj na štartové číslo a splnilo sa mi to. V semifinále môžem bežať uvoľnene, lebo cieľ - dostať sa do semifinále - som splnila. V nedeľu do toho dám všetko," povedala Forsterová na oficiálnej facebookovej stránke Slovenského atletického zväzu (SAZ).