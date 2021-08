Forsterová postúpila na MS do 20 rokov do finále stovky

Nairobi 18. augusta (TASR) - Slovenská šprintérka Viktória Forsterová postúpila na MS v atletike do 20 rokov v keňskom Nairobi do finále stovky. To je na programe vo štvrtok o 16.30 SELČ.



V II. semifinále síce skončila na nepostupovej tretej priečke, priamo išli ďalej prvé dve šprintérky, ale vďaka slovenskému rekordu 11,54 sekundy sa medzi osem najlepších dostala s časom. Devätnásťročná zverenka Kataríny Adlerovej predtým obsadila vo štvrtom rozbehu tretiu priečku časom 11,75 sekundy a medzi 24 najlepších postúpila priamo.



Guliar Karel Šula dosiahol v kvalifikácii výkon 16,90 m a nepostúpil do finále. Celkovo obsadil 17. miesto. Informácie pochádzajú zo webu atletika.sk.