Forsterová predčasne ukončila halovú sezónu pre svalové problémy

Na snímke slovenská šprintérka Viktória Forsterová v rozbehoch na 100 m cez prekážky žien v atletike na XXXIII. letných olympijských hrách v Paríži v stredu 7. augusta 2024. Foto: TASR - Martin Baumann

Slovenská rekordérka na 100 m prek. pred halou uprednostnila doliečenie, aby bola fit do augustových ME v Birminghame.

Autor TASR
Bratislava 23. februára (TASR) - Slovenská bežkyňa Viktória Forsterová sa rozhodla predčasne ukončiť halovú sezónu. Dôvodom sú svalové problémy.

Slovenská rekordérka na 100 m prek. pred halou uprednostnila doliečenie, aby bola fit do augustových ME v Birminghame. „Zvažovali sme ďalšie kroky, ale aby bola pripravená súťažiť v medzinárodnej konkurencii, tak je nevyhnutné sa dať do poriadku. Nemalo zmysel skúšať, keď sa objavovali svalové problémy, najmä zadný stehenný sval aj s bolesťami. Pripravená bola na kvalitnej úrovni a verím, že sa to všetko prejaví v lete,“ uviedla trénerka Katarína Adlerová pre TOP Athletics.
