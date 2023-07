Forsterová sa na ME do 23 rokov v Espoo zameria na 100 m prek.

Bratislava 5. júla (TASR) - Líderkou slovenskej výpravy na nadchádzajúcich ME do 23 rokov v Espoo bude Viktória Forsterová, ktorá sa na podujatí bude sústreďovať výlučne na 100 m prek. Vo Fínsku sa od 13. do 16. júla predstaví 13 slovenských pretekárov.



Forsterová v prebiehajúcej sezóne vylepšila slovenský rekord na najkratších prekážkach dvakrát a to až na 12,82 s. "Viktória mala splnený limit aj na 100 metrov, ale s trénerkou Katarínou Adlerovou sa rozhodli, že sa sústredia iba na prekážky. Okrem toho je aj v širšej zostave šprintérskej štafety na 4x100 m," informoval podľa atletika.sk šéftréner Slovenského atletického zväzu (SAZ) Radoslav Dubovský.



Forsterová bude v Espoo kandidátkou na zisk medaily. V európskych tabuľkách tejto vekovej kategórie jej patrí 2. miesto.