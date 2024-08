Forsterovej chýbala stotina na postup: Je to veľká škoda

atletika - 100 m prek. ženy



repasáž:



I. opravný beh:

1. Marione Fourieová (JAR) 12,79 s,

2. Maayke Tjin-A-Limová (Hol.) 12,87,

3. Viktória FORSTEROVÁ (SR) 12,88



Paríž 8. augusta (TASR) - Slovenská atlétka Viktória Forsterová tesne nepostúpila na OH v Paríži do semifinále na 100 m prek. Vo štvrtkovom opravnom behu, tzv. repasáži, obsadila 3. miesto časom 12,88 s a nezmestila sa medzi dvojicu postupujúcich. Na prienik medzi 24 najlepších jej chýbala jediná stotina sekundy.Dvadsaťdvaročnej Forsterovej nevyšli v stredu na Stade de France podľa predstáv rozbehy, keď v piatom skončila časom 13,08 až na šiestej priečke. Mala však ešte druhú šancu v repasáži, ale ani z nej sa do piatkového semifinále neprebojovala. O postup bojovala do poslednej chvíle, no napokon ju po fotofiniši o stotinu sekundy predstihla Maayke Tjin-A-Limová z Holandska (12,87). Prvý opravný beh vyhrala Marione Fourieová z Juhoafrickej republiky (12,79).," uviedla finalistka tohtoročného európskeho šampionátu v prvej reakcii pre STVR.Forsterová by sa do semifinále dostala, ak by vo štvrtok aspoň vyrovnala svoje sezónne maximum na tejto trati 12,83 s. Jej slovenský rekord z vlaňajšej univerziády má hodnotu 12,72 s. V repasáži sa v troch behoch bojovalo o zvyšných šesť miesteniek do semifinále.Olympijská debutantka Forsterová už v Paríži absolvovala aj stovku, v ktorej obsadila po rozbehoch konečnú 47. priečku.