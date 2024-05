Forsterová si zopakuje dvojboj: Teším sa na tento ročník

Na snímke slovenský šprintér Filip Federič počas tlačovej konferencie pred blížiacim atletickým podujatím Tipos P-T-S Míting (Banská Bystrica) v Bratislave 10. mája 2024. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 10. mája (TASR) - Do štartu najprestížnejšieho atletického mítingu na Slovensku TIPOS P-T-S zostávajú dva týždne. Podujatie so strieborným štatútom Svetovej atletiky ponúkne 24. mája v Banskej Bystrici súboje popredných svetových atlétov s kompletnou slovenskou špičkou. Nebude chýbať ani Viktória Forsterová, ktorá si na Štiavničkách zopakuje dvojboj na stovke a 100 m prek.Forsterová pred rokom zažiarila, keď na stovke zabehla 11,26 a po 55 rokoch zlepšila slovenský rekord Evy Gleskovej. Zároveň hneď na to vyrovnala aj vtedajšie slovenské maximum na 100 m prek. (12,82). "Veľmi rada spomínam na minuloročnú účasť na 'péteeske'. V hľadisku boli vtedy aj moji starí rodičia, ktorí už nie sú na tom zdravotne tak dobre, aby ma mohli chodiť povzbudzovať aj naďalej. Bolo pre mňa hnacím motorom, že ma môžu vidieť naživo. Bolo tam úžasne, ľudia v Banskej Bystrici vedia, ako sa robí atmosféra na športoviskách. Veľmi sa teším na tento ročník," vyhlásila v piatok na brífingu s novinármi už istá účastníčka OH v Paríži.Zo slovenského pohľadu bude zaujímavý beh na 400 m prek. žien. Po zranení sa plánuje vrátiť do súťažného diania majsterka Európy do 23 rokov z Tallinnu 2021 Emma Zapletalová, domácou tabuľkovou jednotkou je však Daniela Ledecká, ktorá už na podujatí dokázala zvíťaziť v roku 2022. "Všetky sa budeme chcieť predviesť. Nemyslím si, že tam bude veľká rivalita. Skôr pôjde o to podať čo najlepšie výkony a zbierať body do rebríčka," pripomenula Ledecká.Po boku najrýchlejšieho slovenského šprintéra Jána Volka sa na stovke opäť predstaví aj držiteľ národného juniorského rekordu Filip Federič, ktorého hlavným cieľom sezóny je kvalifikovať sa na júnové majstrovstvá Európy v Ríme.Viceprezident Slovenského atletického zväzu (SAZ) a člen organizačného výboru Ladislav Asványi pripomenul, že míting na Štiavničkách je iba prvým z dvoch významných atletických podujatí, ktoré čakajú Banskú Bystricu:Listina štartujúcich ešte nie je uzavretá, no v Banskej Bystrici by sa mala predstaviť pestrá paleta atlétov z celého sveta.pozval priaznivcov atletiky riaditeľ mítingu a generálny sekretár SAZ Vladimír Gubrický.