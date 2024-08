Forsterová stotinu od semifinále: Osud to zariadil inak

Paríž 8. augusta (TASR) - Slovenská atlétka Viktória Forsterová zlepšila na OH v Paríži svoj výkon v opravnom behu 100 m prek. o dve desatiny sekundy, ale na postup do semifinále to nestačilo. Vo svojom štvrtkovom behu obsadila 3. miesto časom 12,88 s a nezmestila sa medzi dvojicu postupujúcich o stotinu sekundy.



Držiteľkou slovenského rekordu v tejto disciplíne lomcovali po vyhodnotení fotofinišu emócie. Povzbudiť sa ju snažila aj súperka Michelle Jennekeová z Austrálie, ktorá obsadila posledné miesto zaostala za očakávaniami. Z prvého opravného behu postúpila jeho favoritka Marione Fourienová z Juhoafrickej republiky a Holanďanka Maayke Tjinová-A-Limová. Práve tá predstihla Forsterovú o stotinu vo svojom sezónnom maxime. "Ten beh bol určite lepší ako včerajší, aj som sa lepšie cítila. Osud to však zariadil inak," povedala Forsterová pre TASR.



Dvadsaťdvaročnej šprintérke chýbalo vo štvrtok päť stotín do sezónneho maxima a šestnásť do "osobáku". Pred repasážou však nerozmýšľala nad konkrétnym výsledkom, ktorý by jej zaistil účasť medzi najlepšími 24 pretekárkami. "Vedela som, že sú to ranné behy a jednoducho treba bežať len naplno. Povedala som si, že ten beh je rýchly a na to, aby som postúpila, budeme musieť bežať veľmi rýchlo. Ale veľmi som to neriešila, vedela som, že do toho musím dať všetko," opísala Forsterová. Jej čas by teoreticky stačil na postup v treťom opravnom behu, kde išla ďalej Japonka Yumi Tanaka časom 12,89 sekundy.



Takzvané repasáže sú na týchto olympijských hrách novinka, ktorú si Forsterová pochválila. Sú súčasťou len niektorých disciplín a na piatkovej hladkej stovke, kde mladá Slovenka obsadila vo svojom rozbehu šieste miesto, ich k dispozícii nemala. "Poviem vám, že je to dobrý nápad," povedala odľahčene Forsterová, ktorej nevyšiel stredajší beh v jej primárnej disciplíne ideálne. Na postup jej v ňom chýbalo 37 stotín sekundy. "Vždy, keď som niečo trošku pokazila, som si želala, aby som to mohla napraviť. Teraz to vlastne vyšlo a ja som sa síce aj zlepšila v týchto opravách, ale bohužiaľ tá stotinka chýbala," zhodnotila Forsterová.



Na parížskych hrách bola prvá Slovenka na 100 m prek. po šestnástich rokoch od účasti Miriam Bobkovovej na OH 2008. Tá vtedy v Pekingu obsadila vo svojom rozbehu ôsme miesto. Na hladkej stovke bola Forsterová prvá Slovenka v ére samostatnosti.