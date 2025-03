Forsterová v semifinále 60 m zabehla 7,28 s a nepostúpila

Apeldoorn 9. marca (TASR) - Slovenská atlétka Viktória Forsterová nepostúpila do finále behu na 60 m na halových majstrovstvách Európy v holandskom Apeldoorne. V nedeľnom semifinále zabehla 7,28 s a obsadila 8. priečku. Už po dobehu prvého z troch semifinále tak mala istotu, že sa nedostane medzi dve postupujúce priamo, ani dve idúce ďalej časom.



Forsterová prenikla do semifinále z obedňajších rozbehov časom 7,27, ktorým si zlepšila sezónne maximum a iba o jedinú stotinu sekundy zaostala za svojím minuloročným osobným rekordom. Medzi najlepších 24 bežkýň sa dostala priamo, no najslabším časom zo všetkých. V semifinále predviedla iba o stotinu horší výkon. V záverečný deň podujatia tak aspoň zlepšila náladu v slovenskom tíme, keďže do finálového bloku postúpila ako jediná na šampionáte. Predtým sa jej to nepodarilo na 60 m prek., keď obsadila 22. priečku.



Rovnaká pozícia jej napokon patrila aj na hladkej šesťdesiatke. "Prvý pocit z behu bol jemné sklamanie. Po štarte sa mi asi vo štvrtom kroku trochu podlomilo koleno, rozhodilo ma to. Čas 8,28 však beriem všetkými desiatimi. Som veľmi rada, že som mohla bežať semifinále 60 m. Určite som mohla podať lepší výkon, ale som šťastná, že som mala druhú šancu," tešila sa Forsterová podľa STVR.