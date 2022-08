Forsterová zabehla 13,50 s a nepostúpila do finále 100 m prekážky

ME v Mníchove - semifinále:



Ženy



100 m prek. - I. semifinále: 1. Nadine Visserová (Hol.) 12,74 s, 2. Ditaji Kambundjiová (Švajč.) 12,78, 3. Mette Graversgardová (Dán.) 12,87, ... 8. Viktória FORSTEROVÁ (SR) 13,50

Mníchov 21. augusta (TASR) - Slovenská bežkyňa Viktória Forsterová nepostúpila na atletických ME v Mníchove do finále disciplíny 100 m prek. V prvom nedeľnom semifinále obsadila 8. miesto výkonom 13,50 s.Nedokázala tak zopakovať svoj výkon z rozbehu, v ktorom dosiahla 13,19. Ani ten by jej však na účasť medzi najlepšou osmičkou nestačil. Víťazkou jej behu bola Holanďanka Nadine Visserová za 12,74. Posledný postupový čas mal hodnotu 12,87.V celkovom hodnotení patrilo slovenskej reprezentantke 23. miesto.povedala Forsterová pre Českú televíziu.