Forsterová zabehla na ME výkon sezóny 12,83 a je vo finále 100 m prek.

Ženy



100 m prek. - III. semifinále: 1. Cindy Semberová (V. Brit.) 12,64 s, 2. Nadine Visserová (Hol.) 12,81, 3. Viktória FORSTEROVÁ (SR) 12,83

Rím 8. júna (TASR) - Slovenská šprintérka Viktória Forsterová postúpila do finále na 100 m prek. na atletických ME v Ríme. V semifinále si zabehla výkon sezóny 12,83 s a medzi najlepšiu osmičku prekĺzla z poslednej pozície.Už istú účastníčku olympijských hier v Paríži nasadili priamo do semifinále a predstavila sa v záverečnom treťom rozbehu. Forsterová na štarte vedela, že na postup do finále treba zabehnúť 12,84 a to sa jej o stotinu sekundy podarilo, keď predviedla výborný finiš. Finále bolo na programe v sobotu večer o 22.08 h.