Forsterová zabehla slovenský rekord na 100 m prek. 12,63
Na piatkovom mítingu TIPOS P-T-S na banskobystrických Štiavničkách zvíťazila časom 12,63 s.
Autor TASR
Londýne 19. júla (TASR) - Slovenská atlétka Viktória Forsterová zlepšila svoj vlastný národný rekord v behu na 100 m prek. Na piatkovom mítingu TIPOS P-T-S na banskobystrických Štiavničkách zvíťazila časom 12,63 s.
UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.
