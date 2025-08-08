Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Forsterová zabehla slovenský rekord na 100 m prek. 12,63

.
Na snímke slovenská šprintérka Viktória Forsterová. Foto: TASR - Martin Baumann

Na piatkovom mítingu TIPOS P-T-S na banskobystrických Štiavničkách zvíťazila časom 12,63 s.

Autor TASR
Londýne 19. júla (TASR) - Slovenská atlétka Viktória Forsterová zlepšila svoj vlastný národný rekord v behu na 100 m prek. Na piatkovom mítingu TIPOS P-T-S na banskobystrických Štiavničkách zvíťazila časom 12,63 s.



.

