Zlato pre Forsterovú: Cenný kov získala zlato na 100 metrov prekážok

Čcheng-tu 4. augusta (TASR) - Slovenská atlétka Viktória Forsterová získala zlatú medailu v behu na 100 metrov prekážok na 31. Svetových univerzitných hrách FISU v čínskom meste Čcheng-tu. Vo finále triumfovala v národnom rekorde 12,72 s náskokom štyroch stotín pred domácou Číňankou Jen-ni Wu. Zároveň splnila aj limit (12,77) na OH 2024 v Paríži. Ján Volko obsadil vo finále na 200 metrov štvrtú priečku o 11 stotín za pódiom.



Forsterová svoje doterajšie slovenské maximum z júnovej Zlatej tretry v Ostrave zlepšila o jednu desatinu sekundy. Pre 21-ročnú atlétku je to druhá medaila na prebiehajúcom podujatí, v stredu vybojovala striebro na hladkej stovke. "Je neuveriteľné, čo teraz prežívam. Zo zlata sa nesmierne teším a ďakujem všetkým. Znamená to pre mňa naozaj veľa. Na tejto univerziáde to boli pre mňa prioritné preteky a išla som do nich s tým, že tam nechám úplne všetko a buď to vyjde alebo nie. Som šťastná," povedala Forsterová po zisku zlata.



Volko vo finále na 200 m zabehol čas 20,66 s, čo mu stačilo na štvrtú priečku. Triumfoval Juhoafričan Tsebo Matsoso výkonom 20,36. Na univerziáde sa Volko do finále na tejto trati prebojoval tretíkrát - v roku 2017 v Tchaj-peji získal bronz (20,99) a v roku 2019 v Neapole skončil piaty (20,66).



Slovensko bude mať v Čcheng-tu zastúpenie vo finálových súbojoch aj cez víkend. V sobotu už o 1.00 h SELČ sa vydajú na 20 km chodkyne Hana Burzalová, Ema Hačundová, Alžbeta Ragasová, o 20 minút neskôr sa v rovnakých pretekoch mužov predstaví Dominik Černý. V nedeľu o 12.00 h SELČ bude v oštepárskom finále hádzať Jakub Kubínec. Zverenec Jozefa Hanušovského obsadil v piatkovej kvalifikácii 3. miesto výkonom 74,08 m, informoval portál atletika.sk.