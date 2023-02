Forsterová zlepšila národný rekord na 60 m prekážok

Bratislava 19. februára (TASR) - O vrchol druhého dňa 57. halových MSR v bratislavskom Eláne sa postarala Viktória Forsterová v behu na 60 m prekážok, ktorá časom 8,03 sekundy o stotinku zlepšila 15-ročný slovenský rekord Miriam Bobkovej z Karlsruhe 2008. Informoval o tom portál atletika.sk.



Dvadsaťročná zverenka Kataríny Adlerovej v ŠK ŠOG Nitra zároveň splnila aj ostrý limit na marcové halové ME v Istanbule (účasť však mala istú aj na základe postavenia v renkingu) a po siedmy raz v kariére utvorila rekord SR do 23 rokov (v roku 2023 8,03, 8,11 a 8,10, v roku 2022 8,31, 8,25, 8,22, 8,16).



Forsterová naznačila dobrú formu už víťazstvom v I. rozbehu za 8,18, čo bol jej 7. najlepší výkon v kariére (bol to jej ôsmy beh na 60 m prekážok v sezóne) a vo finále nedala šancu štvornásobnej šampiónke (2017, 2018, 2020, 2021) a semifinalistke halových ME 2021 Stanislave Škvarkovej (8,28). Prekážkarka Dukly získala štvrté striebro (2014, 2015, 2022). Bronz si vybojovala Monika Baňovičová (8,45) a štvrtá v poradí Rebecca Slezáková z AC Malacky výkonom 8,53 o 4 stotiny zlepšila slovenský juniorský rekord Lucie Mokrášovej zo 17. 2. 2013 v Bratislave.



Na 400 m v peknom súboji vyhral minuloročný junior Roman Haraslín (Naša atletika Bratislava) v rekorde šampionátu, slovenskom výkone roka a absolútnom osobnom rekorde 47,40 (doteraz 47,86 vlani vonku), ktorým sa zaradil na ôsmu priečku v historických tabuľkách SR. "Slovenský rekord do 23 rokov mu ušiel len o 7 stotín, od roku 1984 patrí Miroslavovi Púchovskému. Strieborný Miroslav Marček (47,64) zaostal za svojím osobákom iba o 6 stotín," pripomenul portál atletika.sk.