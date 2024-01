Forsterovej druhý najlepší čas kariéry, Weigertovej rekord mítingu

Bratislava 28. januára (TASR) - Slovenská atlétka Viktória Forsterová vstúpila do olympijského roka druhým najlepším časom kariéry na 60 m prekážok. Na nedeľňajšom 23. ročníku halového mítingu Elán v Bratislave dosiahla v druhej sérii behov výkon 8,05 sekundy. Podujatie s challengerovým štatútom seriálu World Athletics Indoor Tour ozdobili rekordy mítingu Moniky Weigertovej na 60 m a Keňana Collinsa Kipruta na 800 m. Informoval portál atletika.sk.



Forsterová sa v prvej sérii na 60 m prek. prezentovala časom 8,16 pred Stanislavou Škvarkovou (8,24). V druhej sa zlepšila na 8,05, iba dve stotinky za slovenským halovým rekordom, a sezónne maximu si posunula aj Škvarková – na 8,13 sekundy. "Uvedomujem si, že prvé preteky v sezóne neviem veľmi behať, vždy idem do nich s obavami a akýmsi vnútorným blokom. Čas po prvom behu ma potešil, pretože som ho išla veľmi na istotu nad prekážkami. V druhom sme sa veľmi dobre potiahli so Stankou a bol z toho môj druhý najlepší čas, takže som veľmi spokojná, je to výborný odraz do ďalších pretekov. Nemala som pred súťažou žiadne očakávania, išla som do nej s tým, že je to úvod sezóny, potrebovala som si znova vyskúšať súťažnú atmosféru. Oba časy ma potešili, zvládla som to veľmi dobre,“ skonštatovala pre atletika.sk Forsterová, slovenská atlétka roka 2023.



V prvej sérii šprintov na 60 m Monika Weigertová časom 7,31 vyrovnala rekord mítingu Britky Anyiky Onuorovej z roku 2006 a len o stotinku zaostala za svojím osobákom. V II. sérii (7,27) potom utvorila tri rekordy – osobný, mítingu i haly Elán. "Tie emócie sa nedajú ani opísať. Prežívam neskutočnú radosť,“ tešila sa zverenka Eugena Lacza. "Verila som tomu, že by som si mohla zabehnúť osobný rekord, a veľmi som dúfala, že uvidím za desatinnou čiarkou dvojku. Brala by som hocičo pod 7,30, hoci aj 7,29. Čas 7,27 je úžasný a nad moje očakávania, musím to ešte spracovať. Už prvý beh so slabou štartovou reakciou naznačil, že by to mohlo byť dobré. Druhý beh sa mi vždy ide lepšie, ukázala som v ňom, na čo mám.“



Mužskú výšku vyhral Robert Ruffíni ml. zo Slávie UK výkonom 208 cm, halové osobné maximum 211 cm mu odolalo. Trojskokanov Tomášovi Veszelkovi sužovanom zraneniami a operáciami vyšiel súťažný návrat: po 3 rokoch a 7 mesiacoch dosiahol hneď v prvom súťažnom pokuse 16,15 m a skončil druhý za bronzovým z ME 2018 v Berlíne Grékom Tsiamisom (16,26).



Najrýchlejší v prvej sérii šesťdesiatky mužov bol Grék Vasileios Papamargaritis (6,81) pred vlaňajším dvojnásobným finalistom MEJ v Jeruzaleme Filipom Federičom, ktorý si opäť ako nedávno v Ostrave vyrovnal osobný rekord 6,82 z minulého roka. Federič však v II. sérii zabral a osobné maximum si vo víťaznom behu posunul na 6,80.



Keňan Collins Kipruto potvrdil rolu favorita na 800 m a časom 1:47,95 o 1,02 sekundy zlepšil rekord mítingu Brita Watkinsa z roku 2005. Lepší čas dosiahol aj nórsky šampón Solbu (1:48,33). Osemstovku žien vyhrala Chorvátka Nina Vukovičová za 2:04,51, najlepšia Slovenka Sophia Zápotočná bola tretia (2:08,59).