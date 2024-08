Forsterovej nevyšla premiéra: Čo som predviedla, sem nepatrí

Chorzów 25. augusta (TASR) - Slovenskej atlétke Viktórii Forsterovej nevyšla premiéra v Diamantovej lige. Na nedeľňajšom mítingu v poľskom Chorzówe nepostúpila do semifinále na 100 m prek. V úvodnom rozbehu obsadila s časom 13,26 sekundy poslednú ôsmu priečku. Priamy postup si vybojovala víťazka Danielle Williamsová z Jamajky časom 12,37 a spolu s ňou aj Američanky Grace Starková (12,42) a Kendra Harrisonová (12,49).



Forsterová zaostala o 43 stotín za osobným sezónnym maximom. "Myslím si, že na tieto preteky sa chodí podať oveľa lepší výkon. To, čo som predviedla, tak sem úplne nepatrí. Mrzí ma, že som nedokázala zo seba dostať viac. Je to však super skúsenosť bežať na Diamantovej lige," uviedla slovenská šprintérka pre STVR.