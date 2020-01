Fortuna Düsseldorf získala na hosťovanie útočníka Skrzybského

Düsseldorf 3. januára (TASR) - Nemecký futbalový klub Fortuna Düsseldorf podpísal zmluvu s útočníkom Stevenom Skrzybskim, ktorý do nej prichádza na hosťovanie zo Schalke 04 Gelsenkirchen. Podľa informácie agentúry DPA obsahuje dohoda klubov opciu na riadny prestup v lete tohto roka.



Dvadsaťsedemročný Nemec prišiel do Schalke v roku 2018 z Unionu Berlín, ale v tejto sezóne sa nedostal do zostavy. Düsseldorf je v tabuľke až na 16. mieste a potrebuje posilniť ofenzívu.