FORTUNA LIGA: Benkovský bude koučovať Zlaté Moravce-Vráble

Zlaté Moravce 1. júla (TASR) - Ľuboš Benkovský sa v stredu stal novým trénerom futbalistov FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble. Na lavičke fortunaligistu nahradil Karola Praženicu, ktorému vypršala zmluva k 30. júnu.



Tridsaťjedenročný Benkovský podpísal kontrakt na rok s opciou na predĺženie o ďalšiu sezónu. V najvyššej slovenskej súťaži zažije premiéru, do Zlatých Moraviec prišiel zo Slavoja Trebišov, v druhej lige predtým pôsobil aj v Lokomotíve Košice. "V Trebišove sa mi skončila zmluva, informoval som ich, že sa niečo rieši. Prišla táto príležitosť a maximálne to rešpektovali. Pre mňa ako trénera je to vynikajúca výzva, zase niečo nové, zase posun smerom dopredu. Osobne sa veľmi teším na ďalšiu skúsenosť. Tiež veľmi pekne ďakujem klubu za prejavenú dôveru. Ciele sú v štádiu riešenia, pomenujeme ich v priebehu najbližších dní," povedal Benkovský krátko po podpise zmluvy.



Asistentom Benkovského bude Branislav Mráz, ktorý spolupracoval aj s predchádzajúcim koučom Praženicom. Ten zanechal ViOn dve kolá pred koncom skrátenej nadstavbovej časti na druhej priečke skupiny o záchranu vo Fortuna lige s bezpečným deväťbodovým náskokom pred posledným miestom. V záverečných dvoch dueloch sa Zlaté Moravce predstavia na štadióne FK Senica (4. júla) a doma privítajú ŠKF iClinic Sereď (11. júla). "V ďalších dvoch zápasoch bude fungovať Braňo Mráz, ja budem sledovať detaily. Mám predstavu o hráčskom kádri, bude to o detailnejšej analýze a ďalších krokoch, ktoré podnikneme po týchto dvoch zápasoch," uviedol Benkovský.



Nový kouč vzišiel spomedzi viacerých kandidátov vrátane zahraničných. K dohode prišlo len krátko pred jej oficiálnym predstavením: "Po prvom stretnutí sa čakalo na vyhodnotenie výberu trénerov a vyšlo to na mňa. V prvom rade majú v klube predstavu ohľadom vekového zloženia hráčov, skauting bude zameraný na mladých futbalistov. Je však v pláne udržať aj skúsených hráčov, ktorí tu pôsobia dlhšiu dobu." Benkovský pracuje od začiatku roka na získaní UEFA PRO licencie, vďaka čomu môže figurovať ako hlavný tréner na lavičke. Medzi zverencami bude mať aj starších od seba, na čele s 33-ročným kapitánom Tomášom Ďubekom, ktorý minulý týždeň podpísal predĺženie kontraktu: "V prvom rade chcem pomôcť klubu prezentovať sa vlastným spôsobom. Kabína je zložená z rôznych vekových kategórií, verím, že v tomto nebude žiaden problém, že bude fungovať rešpekt medzi nami. Pokúsim sa nespraviť hanbu ľuďom, ktorí mi dôverujú, a urobiť prvý krok pre ďalších mladých trénerov."



Rozhodnutie angažovať Benkovského vysvetlil generálny manažér Marek Ondrejka, ktorý v minulosti pôsobil v štruktúrach FC Spartak Trnava rovnako ako nový tréner: "Pre mňa sú vo futbale dôležité tri veci, v prvom rade dôvera, potom odborná kvalita a samozrejme ľudské a charakterové vlastnosti. Toto boli tri hlavné dôvody, pre ktoré sme sa rozhodli pre Ľuboša. Poznám ho od jeho desiatich rokov, spĺňa všetky tieto atribúty. Aj keď má ešte len 31 rokov, myslím si, že je vhodná príležitosť dať mu šancu ako hlavnému trénerovi. Vidíme v ňom veľkú trénerskú perspektívu, aj náš klub môže byť ten, kde začne vážnejšie rozvíjať svoju trénerskú kariéru."