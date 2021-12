FORTUNA LIGA: Boďa bude naďalej pôsobiť v Ružomberku

Ružomberok 22. decembra (TASR) - Vedenie slovenského futbalového klubu MFK Ružomberok podpísalo novú zmluvu s útočníkom Martinom Boďom až do konca sezóny 2023/2024. Dvadsaťštyriročný ofenzívny futbalista ešte v roku 2020 pôsobil v tretej lige v Martine, no nasledujúci ročník 2020/2021 už absolvoval pod Čebraťom



V ňom tiež zaznamenal prvý gól vo Fortuna lige, keď premenil pokutový kop v súboji so Žilinou a raz skóroval aj v pohárovej súťaži. V úvode prebiehajúcej sezóny prevažne dostával priestor na základe striedavých štartov v Oravskom Veselom, kde zasiahol do desiatich stretnutí a deväťkrát rozvlnil sieť. Postupom času sa udomácnil v ružomberskom A-mužstve, pričom na jeseň dvakrát skóroval pri výhre nad Sereďou 3:1 a pripísal si asistenciu na presnom zásahu Martina Regáliho vo víťaznom súboji s Trenčínom. Informoval web MFK.