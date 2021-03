FL: DAC nevyužil remízu lídra so Žilinou, na Slovan stráca už 11 bodov

hlasy po zápase FC Spartak Trnava - FK DAC 1904 Dunajská Streda:





Michal Gašparík mladší, tréner Spartaka: "Na chalanoch bolo vidno, že prehra so Žilinou na nich zanechala stopu. Výkon v prvom polčase bol z našej strany dosť zlý, inkasovaný gól bol vyvrcholením. Cez prestávku bolo v kabíne rušno, potrebovali sme naštartovať mužstvo, aby si viac verilo. Trošku sme upravili náš stredný blok a sústredili sme sa, aby sme boli silnejší v kontrách a doťahovali veci. To sa nám podarilo z prvej šance v druhom polčase, čo bolo asi zlomové v tomto zápase, pretože sme sa dostali do zápasu a potom sme ho dokázali otočiť. Tak ako sme mali smolu v Žiline v závere, sa nám teraz šťastie priklonilo. S veľmi kvalitným súperom sme získali tri body."







Bernd Storck, tréner Dunajskej Stredy: "Je to pre nás sklamanie, hovoril som tímu, že derby má špeciálne zákony, ktoré treba dodržať. Hlavne treba byť pozorní v obrane, byť vzadu dobre organizovaní. Toto sme hráčom prízvukovali aj cez prestávku, aby nepúšťali súpera do šance a nedali mu priestor na vyrovnanie. A čo sa stalo? Prešlo pár minút a po našej chybe sme inkasovali. Aj potom sme chceli vyhrať, nehrali sme však rozumne, príliš sme otvorili obranu. Ak si chceme udržať druhé miesto, musíme hrať lepšie v obrane. V ofenzíve je to z našej strany dobré, bohužiaľ, vzadu sme príliš otvorení. Nemôže sa stať, že idú obaja krajní obrancovia hore, jeden musí zaisťovať. Keď sme dostali druhý gól, dali sme do hry všetkých ofenzívnych hráčov, vyrovnali sme, ale na konci opäť prišla veľká chyba, po ktorej domáci trochu šťastne strelili gól. Za to, že sme dnes prehrali, si môžeme sami."

tabuľka:



1. Slovan 24 18 4 2 62:16 58



2. Dun. Streda 24 14 5 5 52:31 47



3. Žilina 24 12 5 7 53:36 41



4. Trnava 24 12 2 10 36:33 38



5. Zlaté Moravce 24 10 6 8 39:31 36



6. Trenčín 24 7 7 10 32:45 28



Na snímke vľavo radosť hráča DAC Erica Ramireza po strelení gólu v zápase 2. kola nadstavby Fortuna ligy v skupine o titul medzi FC Spartak Trnava - FC DAC 1904 Dunajská Streda v nedeľu 21. marca 2021 v Trnave. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

skupina o titul:



ŠK Slovan Bratislava - MŠK Žilina 2:2 (0:1)



Góly: 49. Moha (z 11 m), 90.+4 Ratao (z 11 m) - 32. Ďuriš, 63. Kurminowski (z 11 m). Rozhodovali: Ziemba – Štrbo, Jekkel, ŽK: De Kamps, Rabiu, Ratao - Fazlagič, Kiwior, Myslovič, Slobodník, Sluka, bez divákov.



Slovan: Greif – Medveděv, Bajrič, Božikov, Nono (67. Strelec) – de Kamps, Pauschek – Weiss (37. Rabiu), Henty (78. Ožbolt), Moha (78. Daniel) - Čavrič (78. Ratao)



Žilina: Petráš – Anang, Kopas, Kiwior, Sluka – Bičakčjan (69. Slobodník), Fazlagič (46. Myslovič), Gono – Ďuriš (69. Iľko), Jibril (58. Kurminowski), Rusnák (76. Nemčík)





FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble - AS Trenčín 1:0 (0:0)



Gól: 64. Ramon (vl.). Rozhodovali: Micheľ – Vorel, Perát, ŽK: Hrnčár, Čögley - Ikoba, Pirinen, bez divákov.



Zlaté Moravce: Chovan - Čögley, Pintér, Menich (25. Moško), Čonka – Hrnčár, Duga, Tóth, Orávik (58. Kovaľ) - Ďubek, Kyziridis (84. Chren)



Trenčín: Kukučka – Ligeon (40. Slávik), Križan, Ramón, Pirinen – El Mahdioui, – Gaži (58. Ghali), Kmeť (70. Tučný), Roguljič, Corryn - Ikoba (70. Letenay)





FC Spartak Trnava - FK DAC 1904 Dunajská Streda 3:2 (0:1)



Góly: 49. Cabral, 66. Bamidele Yusuf, 90.+3 Ristovski - 45.+1 Ramirez, 85. Taiwo, Rozhodovali: Gemzický - Ádám, Hrmo, ŽK: Savvidis, Ristovski - Schäfer, bez divákov.



Spartak: Kamenár - Koštrna, Tumma, Twardzik, Mikovič - Grič, Savvidis - Cabral (90+. Iglesias), Bamidele Yusuf (90. S. Kóša), Kolesár (64. Benovič) - Ristovski



Dunajská Streda: Jedlička - Blackman, Müller-Held, Kružliak, Davis - Christie-Davies (81. Taiwo), Schäfer - Balič (72. Nicolaescu), Kalmár, Divkovič (81. Andzouana) - Ramirez





o udržanie sa:

FK Senica - ŠKF Sereď 1:0 (0:0)



Gól: 64. Malec. Rozhodovali: Smolák - Ferenc, Borsányi, ŽK: Gallovič, Niarchos - Diaz, Kuník, bez divákov.



FK Senica: Vliegen – Kopečný, Asanovič, Carrilo, Šimčák - Ljubičič - Majdan (78. Guba), Gamboš (69. Gallovič), Piroska (82. Duda), Košťál (82. Niarchose) - Malec



ŠKF Sereď: Yakubu – Kuník, Michalík, Hučko, Slaninka – Machuča (80. Danko), Diaz - Bušnja (71. Potoma), Fábry, Jureškin (85. Mlakar) - Lačný





FC Nitra – FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa 2:3 (1:1)



Gól: 40. Tancík, 88. Franko - 51. a 63. Chvěja, 42. Da Silva (z 11 m). Rozhodovali: Somoláni - Bednár, Roszbeck, ŽK: Mustafič, Šuľa, Tancík - Petrák, lavička FK Pohronie, bez divákov.



FC Nitra: Šípoš - Tancík, Šuľa, Kolčák, Celebi - Regäsel (66. Käuper), Mustafič - Chobot (46. Mészáros, 76. Pagliuca), Kurt (66. Franko), Kindsvater (46. Šefčík) - Jendrišek



FK Pohronie Žiar n. H. Dolná Ždaňa: Hrdlička - Štrba, Pavlík (29. Nzeyi), Heurtaux, Petrák (84. Špiriak) - Adamec, Mazan - Blahút, Da Silva, Fadera (90+2. Malle) - Chvěja (84. Galuška)





MFK Ružomberok – MFK Zemplín Michalovce 2:0 (0:0)



Góly: 63. Gerec, 78. Kubík. Rozhodovali: Prešinský – Košecký, Gallo, ŽK: Múdry, Kojnok, R. Kružliak, Brenkus, Brenkus - Soler, ČK: 50. Soler po druhej ŽK, bez divákov.



Ružomberok: Červeň – Kojnok (72. Filinský), J. Maslo, Čurma, Mojžiš – Múdry (69. Kochan), Zsigmund, Brenkus (89. Luterán) – Gerec, Regáli (89. Boďa), R. Kružliak (69. Kubík)



Michalovce: Markovič – Siopos (73. Sharani), Soler, Vaško, Vojtko – Bednár, Adekuoroye – Phillips (87. Žofčák), Oshima (87. Neofytidis), Popovits (65. Magda) – Tandir (77. Trusa)





tabuľka:



7. Pohronie 24 5 11 8 33:34 26



8. Ružomberok 24 6 8 10 33:38 26



9. Sereď 24 6 7 11 23:40 25



10. Senica 24 6 6 12 24:43 24



11. Nitra 24 6 5 13 24:42 23



12. Michalovce 24 5 8 11 23:45 23

Bratislava 21. marca (TASR) - Futbalisti Slovana Bratislava majú po druhom kole nadstavbovej časti Fortuna ligy v skupine o titul už 11-bodový náskok pred druhou Dunajskou Stredou.Líder a obhajca prvenstva síce v sobotnom šlágri doma iba remizoval 2:2 so Žilinou, DAC však na druhý deň nezískal na ihrisku Spartaka Trnava ani bod. O jeho prehre 2:3 v krajskom derby rozhodol v nadstavenom čase severomacedónsky útočník Milan Ristovski a Spartak sa vďaka víťazstvu priblížil k tretej Žiline na rozdiel troch bodov. ViOn Zlaté-Moravce si v poslednom kole pred reprezentačnou prestávkou poradil s Trenčínom 1:0.Vzácne vyrovnaná ja skupina o udržanie sa, keď šieste Pohronie a posledné Michalovce delia od seba len tri body. Pohronie sa vyšvihlo vďaka výhre 3:2 v Nitre, Michalovce v sobotu utrpeli prehru 0:2 na ihrisku Ružomberka. Z dna tabuľky sa vyhrabala Senica, ktorá si vďaka gólu Tomáša Maleca poradila so Sereďou 1:0.