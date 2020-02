FORTUNA LIGA: Derby bez gólov, Greif zachránil majstrovi bod

Bratislava 17. februára (TASR) - Nedeľné najväčšie slovenské futbalové derby v Trnave so Slovanom Bratislava góly neprinieslo. V dueli 19. kola, prvého jarného, sa blysol chytenou penaltou brankár "belasých" Dominik Greiff. "Andeli" pôsobili napriek početným zmenám v kádri cez zimnú prestávku zohrato, obhajca a líder sa v porovnaní s nimi nevedel presadiť a na čele Fortuna ligy už má "len" osembodový náskok pred druhou Žilinou.



Dvadsaťdvaročný Greif zneškodnil jedenástku Rumuna Bogdana Mitreu a tak stále platí, že zverenci trénera Jána Kozáka ml. v tejto sezóne v lige prehrali len raz. Slovenský reprezentant pokutové kopy chytať vie, dokázal to aj v európskych zápasoch proti Wolverhamptonu, Rapidu Viedeň či s Dundalkom. "Pozeral som nejaké videá, no Mitrea kopal veľa penált a veľa aj premenil, pričom takmer každú kopol niekde inde. Snažil som sa počkať čo najdlhšie, keďže niektoré penalty mieril aj do stredu brány. Potom som si vybral stranu, našťastie to kopol práve tam a dokázal som na loptu dočiahnuť ešte pred bránkovou čiarou," povedal pre klubový web a dodal: "Proti Trnave sa mi vždy dobre chytalo, a ak by niekto ukázal moju štatistiku vrátane mládežníckych kategórií, určite by bola pozitívna. Vychytať nulu v derby je výborný pocit."



Prvý súťažný zápas po zimnej prestávke je vždy špecifický, teraz bol umocnený faktorom derby. Hra zaostala za očakávaniami, uvedomoval si Greif: "Nerád by som hovoril, že sme sa nedostali do tempa preto, že to bol prvý súťažný zápas po zime. V príprave sme odohrali 9 zápasov, kde bolo dostatok priestoru získať hernú prax. Čelili sme kvalitnému súperovi, dovolím si tvrdiť, že v Trnave to nebude mať nikto ľahké. My sme Slovan a chceme sa prezentovať naším výkonom, čo sa nám úplne nepodarilo. Bol to taký remízový zápas. Naša hra nebola úplne ideálna, nevytvorili sme si toľko šancí a Trnava mala najmä v druhom polčase nebezpečné brejky, keď to pred našou bránou miestami horelo. Berieme aj bod, určite sa nám ešte môže hodiť."



Pred kulisou viac ako 11.000 divákov na ŠAM by výhra v 155. ligovom derby viac svedčala domácim. "Bolo to krásne znova hrať pred takouto fantastickou kulisou. Dúfam, že sme sa divákom odvďačili dobrým výkonom, vytlieskali nás, tak asi boli spokojní," povedal pre klubový web po stretnutí kapitán Trnavy Erik Grendel. Premiéru v červeno-čiernom drese si odkrútili Anthony, Pereira, Moenza, Tzandaris, Yao aj Orlandič, no na výkone mužstva to nebolo príliš poznať. "Na to, že sme spolu krátko a bolo šesť nových hráčov v základnej zostave, to nebolo zlé a myslím si, že v porovnaní s jeseňou sme sa neoslabili. Bod je pekný, ale až ďalšie kolá ukážu, či sa dostaneme do tej prvej šestky," dodal bývalý hráč Slovana.



Tri body domácim mohol zabezpečiť Mitrea, ktorý je zatiaľ najlepším strelcom Trnavy. Penaltu však nekopol ideálne a nechal vyniknúť Greifa. "Bol to pekný zápas. Myslím si, že sme boli o čosi lepší a zaslúžili sme si vyhrať. Bohužiaľ, nepremenil som penaltu, a preto sme nevyhrali. Brankár mi ju chytil a je mi to ľúto kvôli tímu, lebo sme bojovali a hrali sme dobre. Ospravedlňujem sa všetkým, aj fanúšikom, ktorí boli neuveriteľní."