FORTUNA LIGA: DK SFZ potrestala Kmotríka ml., Slovan dostal pokutu

Bratislava 6. novembra (TASR) - Disciplinárna komisia Slovenského futbalového zväzu (SFZ) potrestala viceprezidenta a generálneho riaditeľa ŠK Slovan Bratislava Ivana Kmotríka ml. zákazom vstupu do šatní, technickej zóny, vrátane priestorov hráčskej lavičky a priestorov extrasedenia od 5. novembra 2020 do 30. júna 2021. Klubu zároveň udelila finančnú pokutu 2000 eur. Informoval o tom portál sme.sk.



Kmotrík ml. bol v šlágri 11. kola Fortuna ligy na ihrisku FC DAC 1904 Dunajská Streda (1:1) na lavičke hostí, v zápise figuroval ako vedúci mužstva. Podľa predsedu DK SFZ Miroslava Vlka mohol byť na lavičke, ale nemal mužstvo koučovať. "Pán Kmotrík bol slušný, nikoho neurážal, do úvahy sme zobrali aj to, že bola mimoriadna situácia a realizačný tím bol v karanténe. Na druhej strane bol v predchádzajúcich dvoch rokoch už disciplinárne stíhaný. Pán Kmotrík na lavičke mohol byť, norma to pripúšťa, ale nemal koučovať. To môže hlavný tréner alebo poverený tréner. Klub mal súhlas na pánov Moravca a Németha od technického úseku SFZ," uviedol Vlk pre sme.sk.



V prípade Stanislava Moravca, ktorý bol v zápise vedený ako hlavný tréner Slovana, prijala DK jeho stanovisko bez ďalších disciplinárnych opatrení. Potrestala však štvrtého rozhodcu zápasu Milana Štrba, ktorému pozastavila výkon akejkoľvek funkcie na dva mesiace.



Úradujúci slovenský majster pred duelom v Dunajskej Strede prišiel pre 14 pozitívnych testov o viacero hráčov, ako i o celý realizačný tím vrátane hlavného kouča Darka Milaniča. Jeho funkciu oficiálne prevzal tréner juniorky Stanislav Moravec, na lavičke bol aj asistent trénera v juniorke Szilárd Németh. V zápise figuroval Ivan Kmotrík ml. ako vedúci mužstva, no hráčov počas celého stretnutia burcoval od postrannej čiary.