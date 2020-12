FORTUNA LIGA: Do Spartaka Trnava sa vracia obranca Koštrna

Trnava 30. decembra (TASR) - Novou posilou futbalového klubu FC Spartak Trnava sa stal obranca Kristián Koštrna. Informoval o tom oficiálny web fortunaligistu.



Práve z Trnavy pred rokmi odišiel do veľkého futbalu, keď ako 16-ročný prestúpil do anglického Wolverhamptonu a odohral tri zápasy za slovenskú dvadsaťjednotku. "Návrat je veľmi príjemný a som vďačný za to, že mi Spartak dal v tomto období dôveru a môžem zaňho hrávať. Tým, že som tu ako mládežník futbalovo vyrastal a strávil tu päť nádherných rokov, tak ten návrat je o to sladší a lepší," povedal po podpise zmluvy 27-ročný Koštrna, ktorý musel po štyroch rokoch v Anglicku po vážnejšom zranení svoju kariéru reštartovať v nižších súťažiach.



Cez Boleráz, rakúsky Parndorf či bulharský Pirin sa v roku 2017 dostal do Dunajskej Stredy, kde odohral 70 zápasov a dostal dokonca pozvánku do slovenskej reprezentácie, z ktorej ho však vyradilo zranenie. Pred rokom prestúpil z DAC do rumunského Dinama Bukurešť, no v lete skončil a odvtedy bol bez klubu. "Bolo to ťažšie obdobie, keďže som nemal zápasovú prax, ani kolektívne tréningy. Pripravoval som sa individuálne s exreprezentačným kondičným trénerom Petrom Boďom v Bratislave. Myslím, že som do toho dal maximum, čo sa dalo a verím, že počas zimnej prípravy to s mužstvom už len doladím a dobehnem zameškané. Po dlhšej pauze sa veľmi teším na tréningy s mužstvom, na zápasy a na všetko okolo futbalu. Z mládežníckych kategórií sa poznám s Dobrivojom Rusovom, s Erikom Pačindom som sa stretol v Dunajskej Strede a mnohých ostatných poznám ako súperov z ligových zápasov. Verím, že si v kabíne sadneme a budeme úspešní ako kolektív," uviedol Koštrna pre stránku fcspartaktrnava.com.



Spartak bojuje o to, aby po konci základnej časti FL účinkoval v silnejšej šestke, kde sa bude hrať o pohárové miestenky. Koštrna by k týmto cieľom chcel pomôcť. "Máme ešte päť zápasov do konca základnej časti a myslím, že tie prvé stretnutia budú kľúčové. Hneď prvé v Zlatých Moravciach bude šesťbodové a keby sa nám ho podarilo zvládnuť, mohli by sme sa vzdialiť od siedmeho miesta. Mojím cieľom je pomôcť skúsenosťami, aby sme to spoločne zvládli a verím tomu, že budeme úspešní," uzavrel pravý obranca, ktorý sa k mužstvu pripojí na prvom zraze 2. januára.



"S Kristiánom sme boli v kontakte už dlhšiu dobu a sme radi, že sme sa nakoniec dohodli. Teší nás to o to viac, že je odchovancom klubu a pochádza z blízkeho okolia. Je v ideálnom futbalovom veku a verím, že do tímu prinesie potrebnú kvalitu," povedal športový riaditeľ Andrej Kostolanský.