FORTUNA LIGA: FC Spartak Trnava - MFK Ružomberok 0:2 v 20. kole

Fortuna liga – 20. kolo:



FC Spartak Trnava – MFK Ružomberok 0:2 (0:0)



Góly: 55. Bobček, 81. Chrien, ŽK: Savvidis - Selecký, Gerec, Ťapaj. Rozhodovali: Glova – Bednár, Vorel, 2279 divákov.



Spartak: Takáč – Koštrna, Kóša, Twardzik, Mikovič – Savvidis – Ofori, Bukata (65. Štefánik), Oseni, Taiwo (75. Paur) – Ristovski (65. Iván)

Ružomberok: Ťapaj – Fabiš, J. Maslo, Malý, Madleňák – Zsigmund (77. Švehla) – Gerec (70. Úradník), Luterán (46. Domonkos), Chrien, Selecký (85. Macejko) – Bobček (70. Kelemen)

Trnava 17. februára (TASR) - Futbalisti Ružomberka zvíťazili v piatkovom zápase 20. kola Fortuna ligy v Trnave 2:0. Hostia ukázali maximálnu efektivitu, keď mali dve väčšie šance a obe premenili.V 55. minúte trafil Bobček bez prípravy ukážkovo do šibenice. Druhý gól padol v 81. minúte, keď po centri Seleckého hlavičkoval Kelemen do brvna, lopta padla na čiaru, odkiaľ ju hlavou do siete upratal pohotový Chrien. Ružomberok sa vďaka víťazstvu priblížil k účasti v prvej šestke. Trnava nenatiahla víťaznú šnúru na štyri zápasy a zostala na tretej priečke tabuľky.