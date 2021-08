FORTUNA LIGA: FC Spartak Trnava vyškolil Liptákov v 3.kole na nulu

Fortuna liga - 3. kolo:



FC Spartak Trnava - MFK Tatran Liptovský Mikuláš 4:0 (2:0)



Góly: 34. a 55. Boateng, 45. Ristovski, 75. Cabral, bez kariet, rozhodovali: Smolák - Ádám, Štofík, diváci: 1410 divákov



Spartak: Takáč - Procházka, Kóša (46. Anthony), Twardzik, Trajkovski - Savvidis (46. Vlasko) - Iván (63. Yao), Grič, Bukata (63. Bamidele Yusuf), Boateng - Ristovski (63. Cabral)

Liptovský Mikuláš: Sváček - A. Krčík (68. Pinte), D. Krčík, Hranáč, Janec - Filinský (88. A. Bartoš) - Laura, Gerát (68. Chansoo), Staš, Kačerík (68. Švec) - Andrič (42. Voško)

Trnava 9. augusta (TASR) - Futbalisti Spartaka Trnava zvíťazili v 3. kole Fortuna ligy nad nováčikom súťaže MFK Tatran Liptovský Mikuláš 4:0.Spartak od 30. minúty ovládol zápas a postupne pridával góly. Ide o najvyššie víťazstvo "andelov" od apríla 2017, keď takýmto výsledkom zdolal Prešov. Spartak začal aktívne, v úvode zápasu nestihol v páde usmerniť center do bránky Savvidis, neskôr to skúsil z diaľky strelou svojou slabšou pravou nohou Twardzik. Po dobrom vstupe "andelov" do zápasu Liptovský Mikuláš vyrovnal hru, dej sa presunul medzi šestnástky, až po polhodine hry pohrozil po rohovom kope Procházku nepresnou hlavičkou Ristovski. Trnava ožila, krátko na to vymyslel kolmicu na Ivána Grič, krídelník Spartaka centrom našiel Boatenga, ktorý si ešte prebral loptu, prudko vystrelil, no Adam Krčík jeho ranu vykopol spred bránky. Silné minúty červeno-čiernych pokračovali, po rohu sa k zakončeniu dostal Grič, no cieľ netrafil ani on. V 34. minúte si však už Boateng všetko vynahradil, prebral si kolmicu za obranu, obišiel brankára Sváčeka a poslal loptu do odkrytej bránky - 1:0. V 39. minúte sa na štadióne odohrala mrazivá scéna, po nešťastnom súboji s Trajkovskim zostal nevládne na zemi ležať hosťujúci Andrič. Útočník Liptovského Mikuláša napokon opustil štadión na nosidlách za potlesku trnavského publika a na trávniku ho nahradil Voško. Domáci mali v závere prvého dejstva ešte šancu Ristovskim, do siete ale neprešla jeho strela ani dorážka Ivána. Táto dvojica si však všetko vynahradila v 45. minúte. Ivánov center našiel na päťke nepokrytého Ristovskeho a ten hlavičkou vymietol vingel hosťujúcej bránky - 2:0. Do prestávky ešte mohol skórovať aj Iván, po centrovanej lopte ale napálil do bočnej siete. Po návrate z kabín mal prvú veľkú šancu Ristovski, po výbornej prihrávke Bukatu však trafil len do brankára Sváčeka.Po Procházkovej prihrávke mohol neskôr skórovať Boateng, jeho obaľovačka z hranice šestnástky minula cieľ. Dvadsaťjedenročný Ghančan sa zapísal do listiny strelcov druhýkráž v 55. minúte, po výbornej prihrávke Trajkovskeho z ľavej strany strelil z päťky tretí gól Trnavy. Boateng mohol pridať aj hetrik, po Ivánovom prudkom centri netrafil na zadnej žrdi loptu. V 75. minúte predviedli Trnavčania kombinačnú akciu, lopta išla cez Vlaska a Bamideleho k Trajkovskemu, ktorý spätnou prihrávkou na päťku vyzval ku skórovaniu Cabrala, ktorý zblízka strelil štvrtý gól Spartaka. To už sa hralo sa v podstate na jednu bránku, ďalší gól mohol pridať Cabral, do siete sa pýtali aj ďalšie akcie Trnavy. Hostia pohrozili iba Chansoom, ktorého pokus zlikvidoval Takáč.