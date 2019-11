FORTUNA LIGA: Futbalisti Trnavy zdolali Ružomberok

Spartak Trnava - MFK Ružomberok 2:0 (1:0)



Myjava 29. novembra (TASR) - Futbalisti Trnavy zvíťazili nad Ružomberkom 2:0 v piatkovej predohrávke 17. kola Fortuna ligy 2019/2020. Hralo sa v Myjave pred 438 platiacimi divákmi, keďže Trnava na domácom ŠAM pokladá nový trávnik. Trnava ukončila ligovú sériubez prehry na čísle deväť. Spartak získal siedmu ligovú výhru v sezóne a poskočil na 5. miesto s 23 bodmi, na štvrtý Ružomberok stráca bod.34. a 63. Yilmaz, ŽK: Tešija - Bobček, Kostadinov, Čurma, rozhodovali: Pavlík – Roszbeck, Perát, 438 divákov.Rusov - Diogo, Mesík, Turňa - Tavares, Halilovič, Tešija, Lovat - Grendel (81. Gamboš) - Yilmaz (74. Kelemen), Sobczyk (90. Oršula)Macík - Kojnok, Čurma, Mrva, Twardzik, Mojžiš - Kostadinov, Zsigmund, Qose - Bobček (67. Novotný), Regáli (76. Takáč)Ružomberok začal aktívnejšie a v 3. minúte trafil Mojžiš pravú tyč, keď mu na ľavú stranu prihral Qose. V ešte väčšej šanci sa ocitol v 8. minúte Regáli, keď ku nemu Rusov vyrazil Kostadinovovu strelu, ale Ružomberčan zblízka netrafil bránu. Na druhej strane zaujala strela Tešiju nad. V 29. minúte vypálil Kojnok nad brvno trnavskej brány, potom ale gólovo zahrmelo na druhej strane. Lovat z priameho kopu nacentroval do šestnástky, kde si výborne nabehol Yilmaz a dostaldo vedenia. V závere polčasu to ešte dvakrát nebezpečne skúsil Grendel, ale skóre sa nezmenilo.sa v na začiatku druhého polčasu snažila vyrovnať, nevedela sa ale presadiť cez pozornú defenzívu Trnavy. V 63. minúte sa do šestnástky cez štyroch obrancov Ružomberka preštrikoval Yilmaz a v páde dokázal zakončiť do protipohybu Macíka - 2:0. O pár minút mohol znížiť Qose, ale jeho strela išla len do bočnej siete.si záver postrážili, hoci v nadstavenom čase striedajúci Takáč a Novotný mohli skorigovať. Získali tak cenné body v boji o prvú šestku.Ricardo Chéu, tréner Trnavy:Ján Haspra, tréner Ružomberka: