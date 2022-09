FORTUNA LIGA: Gono zamieril zo Žiliny na hosťovanie do Wisly Plock

Žilina 2. septembra (TASR) - Slovenský futbalista Miroslav Gono zamieril z MŠK Žilina na hosťovanie do Wisly Plock. V poľskom klube bude 21-ročný stredopoliar pôsobiť do 30. júna 2023 a stretne sa s bývalým žilinským trénerom Pavlom Staňom a ďalšími slovenskými hráčmi Kristiánom Vallom, Martinom Šulekom, Filipom Lesniakom a Milanom Kvocerom.



Plock figuruje po 7. kole najvyššej poľskej súťaže so ziskom 16 bodov na čele tabuľky. V predchádzajúcom zápase utrpel prvú prehru v sezóne, keď podľahol na ihrisku Widzewu Lódž 1:2.