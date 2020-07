FORTUNA LIGA: Greif najlepším hráčom

JEDENÁSTKA FORTUNA LIGY 2019/2020



Brankár: Dominik Greif (ŠK Slovan Bratislava – 22 hlasov)



Obrancovia: Jurij Medveděv (ŠK Slovan Bratislava - 8), Vasil Božikov (ŠK Slovan Bratislava - 19), Myenty Abena (ŠK Slovan Bratislava - 19), Eric Davis (DAC 1904 D. Streda - 16)



Stredopoliari: Osman Bukari (AS Trenčín - 18), Miroslav Káčer (MŠK Žilina - 12), Dávid Holman (ŠK Slovan Bratislava - 11), Moha (ŠK Slovan Bratislava - 25) – Zsolt Kalmár (DAC 1904 D. Streda - 18)



Útočník: Andraž Šporar (ŠK Slovan Bratislava - 19)

Najlepší hráč: Dominik Greif (ŠK Slovan Bratislava - 10 hlasov)



Najlepší tréner: Ján Kozák ml. (ŠK Slovan Bratislava – 23 hlasov)



Najlepší strelec: Andraž Šporar (ŠK Slovan Bratislava, 12 gólov)



Objav sezóny: Ján Bernát (MŠK Žilina – 17 hlasov)



Najlepší rozhodca: Ivan Kružliak



Najlepší asistent rozhodcu: Dušan Hrčka



Cena fair play: MFK Ružomberok

JEDENÁSTKA TALENTOV FORTUNA LIGY 2019/2020



Brankár: Martin Jedlička (DAC 1904 D. Streda)



Obrancovia: Cesar Blackman (DAC 1904 D. Streda), Martin Šulek (AS Trenčín), Danylo Beskorovajnyj (DAC 1904 D. Streda), Alexander Mojžiš (MFK Ružomberok)



Stredopoliari: Osman Bukari (AS Trenčín), Marián Chobot (FC Nitra), Abdul Zubairu (AS Trenčín), Ján Bernát (MŠK Žilina), Martin Kovaľ (ViOn Zlaté Moravce)



Útočník: Milan Ristovski (FC Nitra)

Bratislava 12. júla (TASR) - Brankára ŠK Slovan Bratislava Dominika Greifa vyhlásili za najlepšieho futbalistu Fortuna ligy 2019/2020. Majstrovský klub má v Jedenástke sezóny najpočetnejšie, sedemčlenné zastúpenie, okrem neho sa do ideálnej zostavy dostali aj hráči FC DAC 1904 Dunajská Streda, MŠK Žilina a AS Trenčín. Výsledky ankety vyhlásili v priestoroch kongresovej sály bratislavského štadióna Tehelné pole v nedeľu večer.Dvadsaťtriročný Greif kraľoval brankárskym štatistikám najvyššej súťaže. V ročníku sa prezentoval dlhou séria bez gólu, keď neinkasoval až 725 minút. Vlani sa z trofeje pre najlepšieho hráča tešil Andraž Šporar, ktorý sa teraz umiestnil na druhom mieste.Futbalisti obhajcu majstrovskej trofeje dominovali v ankete. Do ideálnej jedenástky zaradili odborníci až sedem futbalistov bratislavského Slovana. Greif sa do nej prepracoval druhý rok za sebou a aj takmer celá obrana je "belasá". Na pravej strane je Jurij Medveděv a stopérsku dvojicu tvoria Myenty Abena a Vasil Božikov, ktorý rovnako ako Greif obhájil svoju účasť v najlepšej jedenástke. V stredovej formácii je tak ako vlani na ľavej strane Moha, ktorý získal spomedzi všetkých ocenených najviac hlasov. Do stredu zaradili odborníci aj Dávida Holmana. V útoku je Šporar, ktorý stihol v ročníku odohrať len jedenásť zápasov pred prestupom do Sportingu Lisabon.Bronzový tím FC DAC 1904 Dunajská Streda má v ideálnej jedenástke dvojité zastúpenie. Obaja futbalisti obhájili účasť v Jedenástke sezóny z minulého roka. Na ľavej strane obrany je Eric Davis. Za najlepšieho ofenzívneho stredopoliara označili odborníci Zsolta Kalmára. Aj bývalý stredopoliar MŠK Žilina Miroslav Káčer obhájil svoje postavenie z minulého roka. Na pravom kraji je najproduktívnejší futbalista FL za uplynulú sezónu Osman Bukari z AS Trenčín.Najlepším hlavným rozhodcom stal Ivan Kružliak, pre ktorého je to už šiesty triumf v tejto ankete. Najlepší asistent je Dušan Hrčka. Najlepší strelec je s dvanástimi gólmi Šporar, ktorému na tucet gólov stačilo jedenásť zápasov. Najlepším trénerom sa stal kormidelník "belasých" Ján Kozák ml., ktorý sa z triumfu tešil hneď vo svojom premiérovom ročníku v najvyššej súťaži. Objav sezóny je stredopoliar MŠK Žilina Ján Bernát. Vo veku 19 rokov, dokázal nastrieľať deväť gólov a je najlepší strelec strieborného mužstva. Na slávnostnom vyhlásení sa každoročne udeľuje aj Cena fair play pre najslušnejšie mužstvo. Tento rok ju získal MFK Ružomberok.V ankete hlasovali hlavní tréneri účastníkov FL, prezident Únie ligových klubov (ÚLK), zástupcovia Slovenského futbalového zväzu (SFZ) (tréner reprezentácie SR "A", tréner SR "21", technický riaditeľ a zástupca trénerov vo Výkonnom výbore), prezident Únie futbalových trénerov Slovenska a predstavitelia médií. O najlepších arbitroch rozhodovali svojimi hlasmi aj pozorovatelia rozhodcov SFZ v spolupráci s Asociáciou rozhodcov SFZ.Po tretí raz vyhlásili aj Jedenástku talentov, ktorá vznikla na základe oficiálnych zápasových štatistík. Dostať sa do nej mohli hráči, ktorí v aktuálnom cykle môžu reprezentovať svoju krajinu v kategórii do 21 rokov.