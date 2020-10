FORTUNALIGA: Kmotrík ml. na lavičke prežíval aj vyvolal emócie

Dunajská Streda 25. októbra (TASR) - Generálny riaditeľ klubu Ivan Kmotrík ml. prežíval stretnutie futbalistov bratislavského Slovana v Dunajskej Strede priamo na lavičke. V zápise figuroval ako vedúci mužstva, hosťujúcich hráčov počas celého duelu burcoval pri postrannej čiare. Skúsenosť, ku ktorej "belasých" donútilo rozšírenie koronavírusu v ich tábore, si užil, na trénerskú dráhu sa však nechystá.



Úradujúci slovenský majster prišiel pre pozitívne testy o štrnásť hráčov a realizačný tím vrátane hlavného kouča Darka Milaniča. Jeho funkciu prebral tréner juniorky Stanislav Moravec, na lavičke bol aj asistent trénera v juniorke Szilárd Németh. "Všetci sa dostali k slovu, každý si splnil svoju úlohu. Všetci sme tu boli spoločne, nie je to o mne. Snažil som sa pomôcť mužstvu k čo najlepšiemu výkonu. Stačilo to na jedenkrát, verím, že sa dáme dokopy a na nasledujúci zápas bude k dispozícii celý realizačný tím a nastúpime v plnej sile, ako to má byť," povedal Kmotrík ml., ktorý prežíval zápas emotívne: "Bolo to niečo podobné ako na tribúne, samozrejme, bol som bližšie k hracej ploche, emócia bolo možno ešte o čosi intenzívnejšia. Som emotívny človek, s našimi zápasmi žijem, to isté sa dialo na lavičke."



Slovan vybojoval v nedeľňajšom súboji 11. kola Fortuna ligy (1:1) bod na štadióne lídra tabuľky, za ktorým naďalej zaostáva o dva body. "Som nesmierne šťastný, že sme tento zápas zvládli pri podmienkach, ktoré nás postihli tento týždeň. Bol to bravúrny výkon od chalanov, ukázali charakter, zabojovali za hráčov, ktorí nám chýbali, takisto za celý realizačný tím. Tento bod si veľmi ceníme, lebo týždeň bol naozaj hektický, nemohli sme sa pripravovať s trénerom. Sme radi, že sme to zvládli," zdôraznil generálny riaditeľ klubu, ktorý sa neúspešne snažil o odloženie duelu: "Báli sme sa najmä šírenia COVID-19, niektorí hráči nastúpili s horúčkami, čo znamená, že neboli stopercentne pripravení. Celý realizačný tím bol viac-menej mimo. Išlo však najmä o zdravie, ktoré zohráva veľkú úlohu, uvidíme, čo bude v pondelok. Máme ďalšie testovanie, uvidíme, koľko vyskočí pozitívnych z týchto hráčov, ktorí nastúpili. Včera mali niektorí horúčky a niektorí aj nastúpili s horúčkami. Išli nás zachrániť, za normálnych okolností by nám chýbalo o štyri, päť hráčov viac a bolo by to ešte ťažšie."



Nedeľňajšie testovanie Bratislavčanov neukázalo nové prípady koronavírusu. "Už v minulých dňoch sa nám stalo, že keď mal niekto teplotu, antigénové testy ešte neodhalili, že je pozitívny, ukázalo sa to až o deň, dva neskôr. Je však aj chrípkové obdobie, teplota nemusí byť z COVID-19. Naši lekári odviedli obrovskú robotu, aby mužstvo pripravili po šarapatách z tohto týždňa. Jedna zo skúseností, ktoré máme so štrnástimi pozitívnymi, je, že situácia sa mení. Náš tréner je cez deň v poriadku, večer mu vystúpi teplota. Dnes neviem predikovať, koľko bude pozitívnych. Dôležité je, že chalani, aj keď mali obavy, išli do zápasu so stopercentným úsilím," dodal Kmotrík ml.



Jeho prítomnosť na lavičke sa stala ústrednou témou šlágra fortunaligovej jesene a rezonovala aj po zápase. "Pre mňa to bolo prekvapujúce, myslel som si, že na lavičke môže koučovať iba niekto s licenciou. V Nemecku by sa to nemohlo stať, ale od toho je tu rozhodca," povedal domáci tréner Bernd Storck na tlačovej konferencii. Nemeckého kouča zaskočila aj nominácia súpera a nesúhlasil s návrhom na odloženie stretnutia: "Bol som prekvapený, keď som videl zostavu, z predchádzajúceho zápasu chýbal jediný hráč. Tréner tu nie je, ale to sa mohlo stať aj nám, musíme však hrať ďalej. Máme zodpovednosť voči všetkým ľuďom, ktorí pracujú vo futbale, aby nestratili robotu. Musíme rešpektovať pravidlá a pristupovať k tomu zodpovedne, keby sme teraz prestali, bola by to veľká strata. Situácia je veľmi náročná pre všetky kluby na svete, no podľa môjho názoru nesmieme teraz prestať."



Pochody, ktoré viedli k zloženiu náhradného realizačného tímu Slovana, vysvetlil na tlačovke Moravec, držiteľ najvyššej trénerskej licencie: "Pán generálny riaditeľ povedal, že sa chce podieľať na tomto zápase. Pristúpil k tomu, že on bude na lavičke, my sme boli meter, dva za ním a spoločne sme riešili situácie, ktoré nastali v zápase. Bol to zvládnutý zápas celého realizačného tímu Slovana. Mám najvyššiu trénerskú licenciu, preto ma povolali. Takto sme to vyriešili, či z toho budú nejaké dôsledky, už nie je otázka na mňa. Potrebovali sme tento zápas zvládnuť, a preto sa k tomuto pristúpilo všetkými silami. Na to sú tu delegáti, rozhodcovia, keby to vyriešili pred zápasom, možno by sa to dotiahlo iným smerom. Oni to pustili voľne."