FORTUNA LIGA: Koolwijk skončil v AS Trenčín, vrátil sa do Holandska

Trenčín 20. apríla (TASR) - Holandský futbalista Ryan Koolwijk ukončil svoje pôsobenie v AS Trenčín. Tridsaťštyriročný stredopoliar sa dohodol s vedením klubu na predčasnom rozviazaní kontraktu a počas víkendu odcestoval za svojou rodinou do rodnej krajiny. Fortunaligista o tom informoval na svojej oficiálnej facebookovej stránke.



Koolwijk tak ukončil svoju druhú anabázu v trenčianskom tíme. Za AS hral prvýkrát už v rokoch 2015–2016, po trojročnom pôsobení v SBV Excelsior sa pod Matúšov hrad vrátil vlani v júni. Za AS odohral v prerušenom fortunaligovom ročníku 2019/2020 dvadsať zápasov, pričom strelil dva góly. Predtým obliekal v holandskej Eredivisie aj dresy NEC Nijmegen a FC Dordrecht.