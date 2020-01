FORTUNA LIGA: Michalovčania s minimom zmien

Program prípravných zápasov MFK Zemplín Michalovce:

Streda, 15. januára: Michalovce - FC Bardejov



Sobota, 18. januára: Michalovce - Mezőkövesd



Piatok, 24. januára: Michalovce - Kesla FK /v Turecku/



Pondelok, 27. januára: Michalovce - Lokomotiv Plovdiv - /v Turecku/



Štvrtok, 30. januára: Michalovce - ??? /v Turecku/



Sobota, 8. februára: Michalovce - FC Košice

Michalovce 7. januára (TASR) - Zatiaľ iba s tuctom hráčov odštartovali futbalisti MFK Zemplín Michalovce spoločnú prípravu na jarnú časť sezóny 2019/2020. Tréner Jozef Majoroš už nepočíta s tromi hráčmi z jesenného kádra, podobný počet nových tvárí by mal do tímu pribudnúť v najbližších dňoch. Po dlhšom čase je v pláne aj sústredenie v tureckom Beleku s troma prípravnými zápasmi.prezradil tréner Majoroš.Ten nemal na úvodnom tréningu Petra Kolesára a Matúša Vojtka, ktorí sú na reprezentačnej akcii slovenskejZ podobných dôvodov chýbali aj Matúš Begala a Šimon Kozák, ktorí sú súčasťou SR 19. Práve Kozák bude jednou z nových tvárí v michalovskom tíme. Ďalšou by mohol byť španielsky ľavý obranca Alejandro Mendez Garcia.V mužstve už nefigurujú Til Mavretič, Emre Bekir a Vadim Červak. Otázne je zotrvanie trojice Pino Soler, Milan Kvocera a Dimitrios Popovits.uviedol Majoroš. V kádri by už nemali nastať výrazné zmeny, hoci vedenie klubu eviduje záujem o viacerých hráčov.poznamenal tréner MFK. Michalovčania zimujú na 5. mieste Fortuna ligy, čo je najmä vzhľadom na rozpačitý vstup do sezóny mimoriadne pozitívne. Opäť majú šancu bojovať o prvú šestku a na prahu jarnej časti si uvedomujú, že to majú vo svojich rukách.uviedol Majoroš.Na úvodnom tréningu prišiel medzi spoluhráčov aj útočník Matej Trusa. Ten sa ešte 14. septembra vážne zranil v zápase s Trenčínom, keď ho nešetrne atakoval Cole Kpekawa. Najpesimistickejšie prognózy hovorili aj o ročnej pauze od futbalu, napokon by malo ísť o výrazne kratšiu absenciu.uviedol Trusa.Inkriminovaný moment si pozrel viackrát, už sa však pozerá vpred. Optimizmus do ďalšej kariéry mu dodali aj lichotivé výsledky spoluhráčov v druhej polovici jesennej časti.poznamenal Trusa.