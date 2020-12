Fortuna liga: MŠK Žilina a ŠKF Sereď remizovali 0:0

MŠK Žilina - ŠKF Sereď 0:0



Rozhodovali: Mastiš – Weiss, Vitko, ŽK: Paur - Pankaričan, bez divákov



Žilina: Petráš – Anang, Kiwior, Minárik (46. Kopas), Sluka – Gono (75. Kaprálik), Fazlagič, Bernát – Rusnák (60. Bičachčjan), Kurminowski (60. Paur), Iľko (46. Jibril)



Sereď: Yakubu – Čelikovič, Duranski, Ba, Slaninka (60. Mečiar) – Tatranský, Pankaričan (60. Šumský), Potoma – Bušnja (85. Jarovič), Morong, Iván (71. Jureškin)



Žilina 12. decembra (TASR) - Futbalisti domáceho MŠK Žilina a ŠKF Sereď remizovali v sobotnom stretnutí 17. kola Fortuna ligy 0:0.Žilinčania si prvú šancu vypracovali v 11. minúte, Anang odcentroval a Bernát hlavičkoval mimo bránky Serede. Hostia sa mohli ujať vedenia po vyše polhodine hry, keď z pravej strany poslal center Bušnja, našiel Ivána, ktorého strelu vyrazil Petráš a ten si vzápätí poradil aj s dvoma dorážkami Moronga. Domáci brankár zachoval bezgólový stav, ktorý platil aj pri odchode do kabín.Po zmene strán bola aktívnejšia Žilina a mala viacero veľkých príležitostí. V 57. minúte prenikol do hosťujúcej šestnástky Rusnák, jeho prudkú krížnu strelu vyrazil Yakubu na rohový kop. O necelých desať minút neskôr mohol MŠK opäť otvoriť skóre, po rohu a hlavičkovom sklepnutí Paura sa dostal do zakončenia Bernát, vo výhodnej pozícii však nenamieril presne. Domáci mali v závere aj ďalšie možnosti, dvakrát nepochodil Paur, pri dorážke nestihol lepšie zareagovať a z prvej trafil iba brankára hostí. Nerozvlnil odkrytú sieť a remíza 0:0 vydržala až do záverečného hvizdu.