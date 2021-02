FORTUNA LIGA: Napriek počasiu zostáva program 19. kola bez zmien

Bratislava 12. februára (TASR) - Napriek nepriaznivému počasiu na území Slovenska by sa malo odohrať kompletné 19. kolo jarnej časti futbalovej Fortuna ligy. Silné sneženie a zima najviac skomplikovali situáciu v Ružomberku a Zlatých Moravciach, no zatiaľ sa ani tam nepočíta s odložením zápasov. Definitívne sa o spôsobilosti hracích plôch rozhodne pred jednotlivými stretnutiami, ktoré sú na programe v sobotu a nedeľu.



"Treba vyzdvihnúť prácu všetkých klubov Fortuna ligy, najmä tých, ktoré musia čeliť najnepriaznivejším poveternostným podmienkam. Áno, zatiaľ nevieme garantovať na sto percent, že sa odohrá kompletné kolo. Počasie je nevyspytateľné a treba na rovinu povedať, že nie je optimálne pre futbal. Kluby však usilovne pracujú na tom, aby pripravili svoje hracie plochy čo možno najlepšie. Všetci robia maximum pre to, aby sa hralo. Situáciu vo všetkých dejiskách víkendových zápasov a najmä v Zlatých Moravciach a Ružomberku aktívne sledujeme. Zatiaľ sa pripravujeme na plný zápasový kalendár cez víkend. Veríme, že sa odohrá kompletné kolo. Kluby si to za svoju prácu zaslúžili, no stať sa môže hocičo. Definitívne zelenú futbalu musí dať v jednotlivých dejiskách zápasov až rozhodca," uviedol výkonný riaditeľ Únie ligových klubov (ÚLK) Michal Mertinyák.